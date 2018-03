Preturi de Paste: oua mai ieftine, carne de miel mai scumpa

Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de miel va fi la mare cautare anul acesta de Paște. Sarbatoarea are loc mai devreme, anul acesta, mai exact peste trei saptamani, iar mieii sunt inca prea mici. Producatorii estimeaza o creștere a prețului la carnea de miel in perioada imediat urmatoare. Foarte mulți producatori…

- Marți, 27 martie 2018, la Vatra Dornei, a fost organizata o manifestare de amploare pentru a celebra 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Evenimentul a fost inițiat de Liceul Teoretic „Ion Luca” din localitate, in parteneriat cu Primaria municipiului Vatra Dornei, toate școlile gimnaziale…

- Carnea de miel pentru masa de Paste se vinde anul acesta la preturi cuprinse intre 10-12 lei pe kilogram in viu sau pana in 25 de lei pe kilogram in carcasa, la aceleasi preturi ca anul trecut, potrivit crescatorilor de ovine. „Nu se scumpeste carme de miel de Paste. Va fi in…

- Sarbatorile Pascale de anul acesta vin cu scumpiri in ce privește carnea de miel, cel puțin așa spun crescatorii, care susțin ca fatarile au inceput, in cele mai multe cazuri, in ianuarie, iar mieii sunt micuți, astfel oferta este limitata și nu va mai fi loc de negocieri. Anul acesta, Paștele Catolic…

- In urma Romaniei se situeaza Grecia, cu 8,5 milioane capete de ovine, Italia - 7,2 milioane, Franta - 6,8 milioane, Irlanda - 3,9 milioane capete si Portugalia, cu 2,02 milioane capete. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele…

- Asociația „Produs in Bistrița-Nasaud” va fi reprezentata azi, la Targul de Paști al sașilor bistrițeni, Ostermarkt, organizat cu o saptamana inainte de marea Sarbatoare a Invierii, iar producatorii locali din județ vor infrunta vremea nefavorabila și va vor aștepta și azi, in apropierea Bisericii Evanghelice,…

- Numaratoarea inversa a inceput: Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) a demarat procedura de excludere a orașului Comanești, dupa ședința Consiliului Local (CL) din 7 martie. E vorba despre ședința in care proiectele referitoare la contractul cu Eco Sud, care va gestiona…

- 'Factura la energie a Uniunii Europene se ridica la 1,11 miliarde de euro pe zi, adica cea mai scumpa factura la energie din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanta negativa fara precedent la nivel mondial. Am ajuns sa inregistram o crestere a pretului la gaze naturale…

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- Asociația „Down Activ” Moldova, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Botosani, Special Olympics Romania, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al judetului Botosani, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani organizeaza duminica, 18 martie,…

- CADOURI… Firmele din judetul Vaslui apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-si rasplati angajatii, in preajma Pastelui. Cererea pentru astfel de tichete, la nivel national, a crescut cu 40% fata de anul trecut, mai ales ca aduc si o serie de beneficii fiscale angajatorului. Inca de la 1 ianuarie…

- Vești surprinzatoare! Deși inflația in urcare și-a pus amprenta pe prețurile practicate de retaileri, Bucureștiul a ramas in Top 10 cele mai ieftine orașe din lume, potrivit unui clasament anual intocmit de Economist Intelligence Unit (EIU). Capitala Romaniei a obținut un scor de 48 de puncte și se…

- Ce nu fac stapanii pentru animalele lor de companie? De la tratamente faciale sau vacanțe scumpe, unii patrupezi chiar duc o viața de lux și sunt rasfațați cu cele mai scumpe obiecte vestimenare.

- Cu trei saptamani inaintea Pastelui crescatorii de oi solicita in jur de 11 - 15 lei pe kilogramul de miel in viu, de la 8 lei anul trecut, din cauza ofertei limitate, dar foarte multi mizeaza pe export si tin animalele pentru vara sau toamna, relateaza portalul Agrointeligenta – agrointel.ro.

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba incep zilele urmatoare o serie de controale tematice premergatoare Sarbatorilor Pascale, in vederea protejarii sanatații populației. Acțiunile de control urmaresc respectarea condițiilor igienico-sanitare privind comercializarea produselor alimentare…

- In data de 16 ianuarie, Cazinoul din Constanta a fost inclus de Europa Nostra, federatia paneuropeana a societatii civile dedicata salvgardarii patrimoniului cultural, in lista scurta a programului 7 Most Endangered, lista ce cuprinde cele mai periclitate 12 situri din Europa. Programul 7 Most Endangered…

- Asociația PRO Consumatori (APC) atrage atenția autoritaților asupra unui posibil pericol asupra sanatații oamenilor. The post Semnal de alarma privind carnea comercializata in magazine. Unele produse ar fi fost reetichetate appeared first on Renasterea banateana .

- Reteaua electrica europeana alimenteaza gratuit, prin schimburi naturale, consumatorii de energie din Kosovo de la jumatatea lunii ianuarie pana acum, lucru care a dus la scaderea frecventei curentului electric pe continent. Asociatia operatorilor retelelor din 25 de tari europene cere interventia factorului…

- Organizația Salvati Copiii România precizeaza cî în Senat se afla un proiect legislativ privind protectia mamelor care alapteaza în spatiul public. ”În procesul legislativ al Senatului României, se afla, din 14 februarie, o…

- Se lanseaza platforma www.together4edu.ro, ce pune in legatura directa companiile sau persoanele care doresc sa doneze calculatoare si alte obiecte IT, cu scoli din mediul rural, interesate sa intre in lumea digitala. „Together" este un proiect dezvoltat de Asociatia „Freedom Smile", cu o finantare…

- Sarbatorile Pascale se apropie, iar specialiștii estimeaza o scumpire semnificativa a carnii de miel in urmatoarea perioada. Lipsa unor condiții favorabile și temperaturile foarte scazute pot periclita viața mieilor, lucru ce va duce la scumpirea carnii cu 20 %. Daca in ianuarie, ciobanii spuneau ca…

- Vineri, 9 martie 2018, incepand cu orele 14 va avea loc vernisajul expozitiei fotografice “Matrix”, sub semnatura doamnei Hegedus Tunde. Cateva detalii despre autoarea celor 15 lucrari ce vor fi expuse la Centrul Cultural Maghiar “Dr. Szasz Pal”. Hegedus Tunde este absolventa (1982) a Liceului “Bethlen…

- Crenvursti vegetali, pateurile si salamul de soia sunt pline de chimicale menite sa suplineasca lipsa materiei prime – carne, lapte si oua, si duc ideea de purificare a organismului in derizoriu. Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune…

- Doua grupe de copii de la Asociația „Stea” au avut parte miercuri, 21 februarie, de o noua activitate captivanta. Școala Postliceala „Vasile Goldiș” Arad, filiala Satu Mare, i-a primit in vizita pentru a descoperii meseria de asistent medical. Copiii au fost indrumati de catre Adina Vezentan, eleva…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- N.D. Cei care se vor afla la acest sfarsit de saptamana in orasul Breaza vor avea ocazia sa viziteze si o expozitie inedita. Dupa cum a anuntat Centrul de informare si promovare turistica din localitate, Asociatia crescatorilor de pasari de curte de rasa pura ”Brezeanca” organizeaza expozitia anuala…

- Consilierul Andrei Postolache a facut o comparatie pertinenta pe pagina sa de Facebook intre recenta trimitere in spatiu a unei masini si realizarea autostrazii Iasi - Targu Mures. "Comparatia intr-un fel e utopica, dar in alt fel trebuie facuta. Conform estimarilor, Space X a cheltuit, de la infiintare…

- In acest an, sumele respective vor fi gestionate de APTOR – Asociația pentru promovarea turismului in Oradea și regiune, inființata de Primarie in parteneriat cu Ramada, Hilton, Lotus Center și President Baile Felix. „Mi se pare anormal sa dai 5,7 milioane de lei pentru APTOR și sa nu dai…

- Promotor Start-up Nation: „Tinerii talentați pleaca in Oradea, Cluj sau dincolo” Andras Farkas, unul dintre fondatorii programului de antreprenoriat Critbiz, susține ca Start-up Nation va ajuta la rechemarea tinerilor in orașele netale. “Regiunea Nord-Vest (RNV) este un motor de dezvoltare…

- A V-a editie a dezbaterii "Opreste cancerul de col uterin!", organizata de Televiziunea Intermedia si Asociatia SEVA Suceava, in data de 30 ianuarie a.c., s-a bucurat de o prezenta numeroasa, indeosebi din randul tinerilor. In opinia celor doua moderatoare, Angela Zarojanu si ...

- Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar, polițiștilor și personalului civil din MAI a fost aprobat, miercuri, asigurand punerea in aplicare a legeii privind salarizarea personalului platit din fonduri…

- Societatea SOCEP SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "manipularildquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 30 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 34.342.574,4 de lei,…

- Managerii estimeaza o stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii precum si un avans al preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in martie, potrivit tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Degeaba cresc salariile. Carnea, lactatele, ouale si uleiul ne vor lasa mai saraci. Sindicatele din industria alimentara ne pregatesc pentru noi scumpiri. De vina este slabiciunea leului, care aduce preturi mai mari la tot ce vine din strainatate. Plus costurile marite din cauza electricitarii, gazelor…

- "Bomba" consta in faptul ca autorizatiile taxi, sunt, de ani buni, obiectul intelegerii intre Primaria Capitalei si grupul mafiot din taximetrie si este la vedere chiar pe site-ul institutiei. Daca luam ca reper situatia autorizatiilor taxi la data de 15.07.2012 vom vedea ca numarul autorizatiilor,…

- Magazinele ANAF, unde sunt scoase la vanzare bunurile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, merita vizitate, mai ales ca preșurile sunt foarte mici, o adevarata mana cereasca pentru orice roman! Practic, puteți veti achizitiona haine, cosmetice, electrocasnice, mobila la preturi…

- Leaderii în afaceri ar trebui sa arda de nerabdare cu gândul la oportunitațile programate pentru 2018, constând în produse și instrumente asociate unor tehnologii precum blockchain, chatbots, servere cu funcții mai reduse și învațare automatizata, care devin suficient…

- Trenul metropolitan. Boc: „E o magistrala feroviara internationala pe care noi trebuie sa ne pliem" Primarul Clujului a vorbit din nou despre posibilitatea transportului cu trenul in zona metropolitana. Nu avem buget pentru un proiect extrem de important al Clujului, implementabil mult mai rapid…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol.Legea instituie o schema de ajutor de stat pentru investitii in locuri de cazare in ferme…

- Pro TV. Un singur canal de televiziune ia aproape jumatate din piața. Estimarea Paginademedia.ro arata incasari din publicitate in 2016 de 110-115 milioane de euronumai pentru Pro TV. O creștere fața de 2016, cand erau aproximativ 100 de milioane de euro. De notat și o creștere a prețului publicitații…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centraliz...

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Compartimentul Trafic și Furturi Auto au depistat, astazi, pe raza în județul Constanța, un autoturism de lux care figura ca fiind urmarit de autoritațile din Marea Britanie, înca de pe data de 19 decembrie 2017. Mașina se…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc în cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate în sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc în perioada…

- Societatea Oil Terminal SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Caraiman nr. 2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 10 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 58.243.025,3 de lei integral…

- "Daca bursa ar fi un barometru pentru economie, chiar putem spune ca economia romaneasca a duduit in 2017. 19% randament (indicele BET-TR n. r.) in 2017 nu este putin. Este peste media anuala din ultimii cinci ani. Recomandarea analistilor (pentru un investitor pe bursa - n. r.) este sa nu puna toate…

- Carbunele a demonstrat in fiecare an ca reprezinta cea mai sigura sursa de producere a energiei electrice, in special pentru poziția geografica a Romaniei și condițiile meteorologice din aceasta țara, arata CEO intr-un comunicat de presa. Astfel, in anul 2017, producția de carbune realizata…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Piata auto a inregistrat o revenire spectaculoasa in acest an, dupa ce a fost afectata de criza din 2014, provocata de problemele din sistemul bancar.Potrivit statisticilor, in perioada ianuarie-noiembrie au fost inregistrate aproape noua mii de autoturisme noi.