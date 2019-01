Preţuri apartamente. Tendințele ultimelor luni Preturile apartamentelor din Bucuresti au crescut in medie cu 5% in 2018, in ciuda tuturor speculatiilor, iar trendul ascendent inceput in 2014 a continuat intr-un ritm moderat, conform unei analize realizate de un portal imobiliar, remisa miercuri Agerpres. In decembrie 2018, pretul mediu solicitat pentru garsonierele din Bucuresti a ajuns la aproximativ 44.000 de euro, pentru apartamentele cu 2 si 3 camere la 64.000, respectiv 91.000 de euro, iar pretul mediu solicitat pentru apartamentele de patru camere s-a situat la circa 122.000 de euro. Pentru garsoniere, pretul mediu solicitat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

