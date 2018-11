Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, subliniaza ca trebuie oprit atacul asupra justitiei si trebuie gasiti vinovatii pentru "represiunea din 10 august", in conditiile in care, pentru prima data de la aderarea la Uniunea Europeana, "Europa ne-a spus ca ne-am…

- Romanii pot economisi pana la 56% din prețul biletului de avion rezervand cu 69 de zile inainte de plecare catre destinații europene și aproape 38% daca iși rezerva zborul catre destinații mondiale cu 139 de zile in avans, arata un studiu al motorului de cautare pentru calatorii momondo.ro, potrivit…

- O scrisoare in care cunoscutul om de știința Albert Einstein vorbește despre faptul ca se teme pentru viața sa, in fața amenințarii nazismului din urma cu aproximativ 90 de ani, din Germania, este scoasa la licitație la Ierusalim, in Israel. Einstein a scris scrisoarea in anul 1922, imediat dupa ce…

- Cantareața Demi Lovato vrea sa scape de casa in care a fost la un pas sa-și pierda viața in urma unei supradoze. Demi Lovato este proprietara unei reședințe din Hollywood Hills, o vila ultra luxoasa. In casa respectiva a fost artista la un pas de moarte din cauza unei supradoze . Acum, vedeta vrea…

- Reprezentativa Under 21 a Romaniei, calificata deja la Campionatul European de anul viitor, intalneste Belgia, joi, 15 noiembrie, intr-un meci amical, la Cluj-Napoca, pe stadionul “Dr. Constantin Radulescu”, de la ora 19:00.Biletele sunt disponibile online incepand de luni, 29 octombrie, numai…

- Romania este campioana Europei la scumpirea benzinei in acest an. Pretul la pompa a crescut cu aproape 11 la suta de la sfarsitul anului. SI daca pana acum parea mai avantajoasa motorina si aici avem o scumpire de 9 procente. Si vestile nu sunt bune nici pentru perioada urmatoare. Specialistii anunta…

- Romania este campioana Europei la scumpirea benzinei in acest an. Pretul la pompa a crescut cu aproape 11 la suta de la sfarsitul anului. SI daca pana acum parea mai avantajoasa motorina si aici avem o scumpire de 9 procente. Si vestile nu sunt bune nici pentru perioada urmatoare. Specialistii anunta…

- Bodrum Castle at sunset, Turkey. In general, rezervarea unei oferte last minute poate fi facuta cu doua saptamani inainte de plecare, insa cei spontani se pot hotari chiar si cu 24 de ore inaintea decolarii. In oricare categorie te-ai gasi, daca ti-ai propus vreodata sa astepti pana in momentele-limita…