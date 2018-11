Preţul petrolului are un minus de 7% în ultima săptămână, a şaptea consecutivă de scăderi. Acţiunile Petrom coboară cu 2,89% Burse - Fonduri mutuale Pretul petrolului are un minus de 7% in ultima saptamana, a saptea consecutiva de scaderi. Actiunile Petrom coboara cu 2,89% Tweet Print Mail Autor: Dan Grigore Ivan astazi, 00:08 2 astazi, 00:08 2 Scaderea petrolului vine pe fondul ingrijorarilor tot mai mari cu privire la incetinirea ritmului de crestere al economiei globale si al unui exces de oferta in piata. Cotatia petrolului Brent si-a continuat seria de scaderi violente si sapta­mana trecuta, alunecand sub 60 dolari per baril, cel mai mic nivel din ultimul an, dupa ce cu mai putin de doua luni in urma atingea… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

