Preţul petrolului a EXPLODAT: Saudi Aramco a fost atacată Pretul petrolului Brent a "explodat", dupa un atac asupra Saudi Aramco. Cea mai mare crestere intraday din istorie

Cresterea record a preturilor a fost provocata de informatiile potrivit carora producția de petrol a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari companii petroliere din lume, va fi afectata puternic atacurile cu drone atribuite unei organizații din Yemen care au provocat incendii de proportii in facilitatile gigantului saudit.



Pretul sarise pana la 71 de dolari pe baril, adica un plus de 20%, insa ulterior cotatiile au mai coborat.



