Preţul motorinei din România, cu 2% mai mare decât media europeană Astfel, incepand cu data de 6 mai, benzina fara taxe costa 0,598 euro pe litru in Romania, in timp ce media UE este de 0,607 euro pe litru. In privinta motorinei, pretul este de 0,652 euro pe litru, fata de nivelul median de 0,641 euro pe litru, scrie Agerpres. Pretul benzinei a fost si el mai mare decat media UE in ultimele luni, insa cele doua niveluri au atins convergenta la mijlocul lunii aprilie si, de atunci, pretul din Romania a fost inferior. Cu toate taxele incluse, costul carburantilor este mai mic in Romania raportat la media europeana. Benzina are un pret de 1,222… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

