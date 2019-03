Stiri pe aceeasi tema

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut cu 4,1% in 2018 fata de anul precedent, pe fondul declinului lucrarilor de constructii noi (-8,4%), potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Pe de altă parte, creşteri au fost la lucrările de întreţinere…

- Pretul mediu al energiei cu livrare duminica a scazut pe piata bursiera spot pana la 291 de lei pe MWh, cu 25% mai mic decat cel cu livrare sambata, de 390 de lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier OPCOM , potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare vineri, a ajuns la o medie 375 de lei pe MWh, in scadere cu 26% fata de pretul energiei cu livrare joi, cand s-a inregistrat recordul istoric de 507 lei pe MWh, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier OPCOM, relateaza…

- Volumul lucrarilor de constructii, a scazut in primele 11 luni din 2018 fata de perioada similara din 2017, ca serie bruta cu 4,1% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,6%, potrivit datelor Institutului national de Statistica publicate marti. Scăderea,…

- In ciuda tuturor speculatiilor, preturile apartamentelor din Bucuresti au crescut in medie cu 5% in ultimul an, potrivit specialistilor. Trendul ascendent inceput in 2014 a continuat si in 2018 intr-un ritm moderat. In decembrie 2018 pretul mediu solicitat pentru garsoniere a ajuns la aproximativ…

- Pretul energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare, piata spot a bursei OPCOM, a scazut cu 27% in medie in saptamana 24-30 decembrie 2018, comparativ cu saptamana anterioara, arata un raport publicat pe site-ul operatorului bursier informeaza Agerpres. Astfel, in ultima saptamana a anului trecut,…