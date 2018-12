Stiri pe aceeasi tema

- Preturile locuintelor vor stagna anul viitor, la nivel national, in contextul in care fondurile pentru Prima Casa vor scadea cu 25-, iar nivelul ROBOR la trei luni nu va depasi 3,5-, potrivit estimarilor dintr-un studiu realizat de RE/MAX Romania, in parteneriat cu platforma Imobiliare.ro, si publicat…

- Un studiu RE/MAX, dat luni publicitatii, susține ca tabloul complet al pietei imobiliare din 2019 vine atat cu estimari pozitive, cat si cu recomandari de precautie in tranzactionari pentru agenti si clienti. Potrivit acestuia, preturile locuintelor vor stagna anul viitor, la nivel national, in contextul…

- Preturile locuintelor vor stagna anul viitor, la nivel national, in contextul in care fondurile pentru Prima Casa vor scadea cu 25-, iar nivelul ROBOR la trei luni nu va depasi 3,5-, potrivit estimarilor dintr-un studiu realizat de RE/MAX Romania, in parteneriat cu platforma Imobiliare.ro, si publicat…

- Tabloul complet al pietei imobiliare din 2019 vine atat cu estimari pozitive, cat si cu recomandari de precautie in tranzactionari pentru agenti si clienti, sustine RE/MAX intr-un studiu dat luni publicitatii.

- Tabloul complet al pietei imobiliare din 2019 vine atat cu estimari pozitive, cat si cu recomandari de precautie in tranzactionari pentru agenti si clienti, sustine RE/MAX intr-un studiu dat luni publicitatii.

- Prețurile locuințelor și-au incetinit și mai mult ritmul de creștere in trimestrul al treilea din 2018, pe fondul reducerii numarului de tranzacții imobiliare incheiate la nivel național, potrivit celui mai recent raport de piața realizat de Imobiliare.ro. Proprietațile rezidențiale disponibile spre…

- ​In ianuarie, prețul mediu pe metru patrat al unui apartament nou in Capitala, era de 1325 de euro. In septembrie, urcase la 1386 euro. E drept, și salariile crescusera de la 695 euro la 720 euro (calculate la cursul mediu lunar al BNR). Daca iei in calcul un apartament de suprafața medie de 70 de mp,…

- O garsoniera in zona centrala a municipiului Targu Jiu a ajuns sa coste 41.000 de euro. Proprietarii agentiilor imobiliare ar trebui sa isi frece palmele de bucurie, avand in vedere ca pot incasa comisioane mai mari. Nu este asa pentru ...