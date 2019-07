Stiri pe aceeasi tema

- Pretul locuintelor a crescut cu 4% in zona euro si in Uniunea Europeana in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, un avans mai redus fiind inregistrat in Romania, unde acesta a urcat cu 3,3% in ritm anual, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Pretul locuintelor a crescut cu 4% in zona euro si in Uniunea Europeana in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, un avans mai redus fiind inregistrat in Romania, unde acesta a urcat cu 3,3% in ritm anual, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Rata angajarii in randul absolventilor din Uniunea Europeana cu varsta cuprinsa intre 20 si 34 de ani, care au reusit sa ajunga la un nivel tertiar de educatie in precedentii trei ani, s-a situat anul trecut la 85,5%, Romania fiind peste media europeana, arata datele publicate joi de Oficiul European…

- Aproximativ 96,8% dintre romani erau in 2017 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procentaj de proprietari de case din randul statelor membre ale Uniunii Europene, in timp ce in Germania putin peste jumatate (51,4%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta, arata datele…

- Productia industriala a scazut cu 0,5% in zona euro si cu 0,7% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica...

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat, in primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata a doua estimare publicata joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), scrie agerpres.ro. PIB-ul…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in aprilie la 1,7% in zona euro si la 1,9% in Uniunea Europeana, de la 1,4% si, respectiv, 1,6% in luna precedenta, in timp ce Romania si Ungaria au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica...

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), citate de...