- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Focșani au oprit azi in trafic, in jurul orei 17.45, un autoturism pentru un control de rutina. La volan se afla un tanar, in varsta de 23 de ani, din municipiul Focșani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drug test iar rezultatul…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat, miercuri, in cadrul unei festivitati desfasurate la Ateneul Roman, ca prin intermediul programelor elvetiene au fost adusi cei mai buni experti din lume care au ajutat in dezvoltarea sistemului de urgenta din țara noastra. 25 de ani am lucrat cu elvetienii…

- O super-locomotiva albastra este una dintre minunile tehnicii din prima parte a secolului XX fiindca pe 3 iulie 1938 atingea 203 km/h. Cea mai rapida locomotva cu abur a venit într-o perioada în care trenurile aveau concurența și trebuau sa fie tot mai rapide. Locomotiva Mallard arata spectaculos…

- Cresa sau bona, gradinita, scoala, meditatii, ore de engleza, germana, chineza, pian, cursuri de inot si tenis. Sunt mereu pe drum, tot timpul ocupati si, in minutele de ragaz acceseaza internetul sau butoneaza telefonul mobil. Cati mai joaca baba-oarba sau sotron? Unde ramane copilaria si adolescenta…

- Doua campioane ale Constantei la gimnastica artistica, Ioana Stanciulescu si Silvia Sfiringu, de la CS Farul, fac parte din echipa nationala a Romaniei care participa la Campionatul Mondial de la Gyor Ungaria .In lotul tricolor feminin care va evolua la aceasta competitie se mai afla Antonia Duta si…

- Italianul Antonio Colamonici, antrenorul coordonator al loturilor olimpice de canotaj ale Romaniei, a declarat, cu prilejul festivitatii de premiere medaliatilor la Europenele de la Lucerna, ca obiectivul sau principal din acest an este sa califice cat mai multe echipaje la JO 2020. In…

- Sportul nu are limita de varsta. Aproximativ 160 de persoane au participat la olimpiada nationala sportiva a persoanelor in etate. Pensionarii din 11 raioane din nordul tarii s-au adunat la Drochia ca sa joace dame, sah, tenis si chiar volei.

- Potrivit primarului Nicolae Robu, firma care intocmește proiectul tehnic pentru Podul Jiul a obținut avizul de mediu, urmand ca in perioada urmatoare sa fie emisa autorizația de construire și apoi sa fie lansata licitația pentru execuție. Sunt insa probleme cu proiectul celui de-al doilea…