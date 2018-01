Pretul gigacaloriei pentru populatie nu va creste in aceasta iarna

Stiri pe aceeasi tema

- SCHIMBARI… Guvernul Romaniei vine cu o lovitura pentru vasluienii care sunt abonati la furnizorul de agent termic, Termprod Vaslui. Dupa ce luna trecuta cei din Consiliul Local Vaslui au marit pretul gigacaloriei pentru a tine societatea pe linia de plutire, Guvernul anunta ca gigacaloria nu va mai…

- Pretul gigacaloriei nu va creste in aceasta iarna, a declarat miercuri Sorin Chirita, administrator public al Capitalei, care a afirmat ca, desi tariful a fost majorat anul trecut, pretul final pentru populatie a ramas acelasi.

- Pretul gigacaloriei nu va creste in aceasta iarna, a declarat miercuri Sorin Chirita, administrator public al Capitalei, care a afirmat ca, desi tariful a fost majorat anul trecut, pretul final pentru populatie a ramas acelasi.

- Fostul primar al Capitalei, Crin Halaicu, a avut parte de o surpriza mai puțin placuta acum, in perioada Sarbatorilor de iarna. In prag de Revelion, autoritațile din Mogoșoaia executa lucrari edilitare. Ieri, muncitorii s-au apucat sa sape strada care trece prin fața proprietații lui Crin Halaicu, pentru…

- Un pom de Craciun instalat în centrul Belgradului, pentru care s-au cheltuit 83.000 de euro, a suscitat furia si ironiile locuitorilor capitalei, obligându-l pe primar sa recurga la anularea contractului, relateaza AFP. Bradul artificial, înalt de 18 metri si decorat cu 200 de globuri…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, pare sa se pregateasca intens pentru Sarbatorile de Iarna. Și, cum nu vrea sa fie luat ”pe nepregatite” de zilele de Craciun, la cumparaturi, medicul a inceput deja sa se asigure ca nu ii va lipsi nimic in casa.

- Prețul energiei pentru consumatorii care sunt alimentați in regim de serviciu universal va crește de la 1 ianuarie. Energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 – 22:00, urmeaza sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Astfel, potrivit OPCOM, pentru energia livrata…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 - 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM, potrivit Agerpres.

- Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Baluța a facut in noaptea de joi spre vineri, inspecția utilajelor care vor interveni in aceasta iarna la deszapezirea bulevardelor și a strazilor din Sectorul 4 al Capitalei. Peste 160 de utilaje, echipate corespunzator cu plug și sararița,…

- Unul dintre cartierele din București unde gasești in continuare locuințe la prețuri destul de accesibile este 13 Septembrie. Intr-una dintre cele șase zone care formeaza acest cartier aflat in sectorul 5 al Capitalei, respectiv Sebastian, prețurile locuințelor scoase la vanzare in aceasta perioada pornesc…

- Pretul gazelor naturale tranzactionate angro la Bursa Romana de Marfuri tot creste, iar primele tranzactii pentru consumul lunii ianuarie au trecut de pragul de 100 de lei/MWh. Pretul mediu ponderat al gazelor naturale tranzactionate la Bursa Romana de Marfuri (BRM), cea mai lichida platforma de vanzare…

- Primele bilete unice de calatorie RATB - Metrorex vor fi introduse in 10 decembrie, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, luni, in sedinta de indata a Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care a fost aprobat proiectul de hotarare privind implementarea tichetului unic de…

- Startul sarbatorilor de iarna va fi dat astazi in centrul Capitalei. Principalul pom de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale va fi inaugurat in aceasta seara. Astfel, urmeaza sa fie aprinse luminitele de sarbatoare pe strazile Capitalei, iar atmosfera va fi sustinuta de un concert cu participarea…

- Compania Elbit Imaging, care de­ti­ne 98,2% din actiunile complexului ho­te­lier Radisson din Capitala, a semnat vanzarea pachetului contra sumei de 169,2 milioane de euro, potrivit unui comunicat de pe bursa, dupa ce cumparatorul va obtine finantarea necesara. Potrivit datelor ZF, Revetas…

- Brigada de Politie Rutiera a Capitalei (BPR) a anuntat ca perimetrul cuprins intre Bulevardul I. C. Bratianu si Piata Constitutiei, din centrul Capitalei, va fi inchis in luna decembrie, in cursul serii, pentru organizarea „Targului de Craciun”.

- Cristi Ganea a intrat in atentia clubului Olympiakos Pireu si a catorva echipe din Bundesliga, dar cel mai aproape de transferul sau s-ar afla Athletic Bilbao, conform AS: "Crescut in Basauri, unde a locuit alaturi de familia sa, a jucat la juniorii echipelor Basconia si Indartsu si se potriveste filozofiei…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale sunt subiectele fierbinti ale iernii, mai ales dupa experienta de la inceputul anului, cand pretul energiei a inregistrat valori istorice, mentinandu-se timp de o sapta­mana la 100 de euro (450 de lei) pe MWh, fata de valorile normale de circa 30 de…

- Surpriza acestui comandament vine insa din Sectorul 4, acolo unde, potrivit primarului Daniel Baluța, se vor monta, pentru prima data in istoria sectorului, parazapezi pe una dintre cele mai aglomerate artere de circulație. Este vorba despre Șoseaua Berceni, tronsonul cuprins intre Aparatorii…

- Edilii celor 6 sectoare ale Capitalei, impreuna cu Primarul General, Gabriela Firea, au participat astazi la primul comandament dedicat pregatirilor pentru sezonul rece. O privire de ansamblu asupra masurilor anunțate de primari pare, cel puțin la prima vedere, sa ofere siguranța ca anul acesta,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca ”suntem pregatiți sa dovedim ca putem realiza o deszapezire eficienta”, iar pentru operatorii de salubritate care nu iși fac treaba, ”anul acesta nu vor fi doar amenzi, ci și rezilieri de contracte”.

- Presedintele Ordinului Arhitectilor Bucuresti, Serban Sturdza, i-a trimis primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare - a douazeci si una adresa din partea Ordinului Arhitectilor - in care ii cere „acum, ca vine vacanta de iarna“, sa isi faca timp si pentru problemele de arhitectura…

- Capitala va avea, anul acesta, masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General.

- Orice modificare adusa salariului minim atrage automat și modificarea cuantumului amenzilor rutiere. Astfel, daca propunerea ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, de majorare de la ianuarie 2018 a salariului minim brut de la 1.450 la 1.900 de lei va fi aprobata de Guvern, atunci amenzile ar urma sa…

- RADET a anuntat luni ca facturile la incalzire pe luna octombrie au scazut cu peste 27% fata de aceeasi perioada a anului trecut, adaugand ca pretul la energia termica nu va creste in aceasta iarna, potrivit Agerpres.

- RADET a anunțat luni ca facturile la incalzire pe luna octombrie au scazut cu peste 27% fața de aceeași perioada a anului trecut, adaugand ca prețul la energia termica nu va crește in aceasta iarna. "Prețul energiei termice livrate de RADET bucureștenilor nu va crește…

- Prețul apelor termominerale va crește de pâna la 230 de ori pe metrul cub, daca se adopta proiectul Legii apelor minerale în forma actuala, susține președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Nicu Radulescu, citat de Agerpres. 'Prețul…

- Prețul apelor termominerale va crește de pana la 230 de ori pe metrul cub, daca se adopta proiectul Legii apelor minerale in forma actuala, susține președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu. 'Prețul apelor termominerale, deci apele…

- Prețul apelor termominerale va crește cu pana la 230 de lei pe metrul cub, daca se adopta proiectul Legii apelor minerale in forma actuala, susține președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu. 'Prețul apelor termominerale, deci apele…

- O casa din Clinceni este scoasa la vanzare pentru suma de 1,08 milioane de euro, fiind una dintre cele mai scumpe proprietați disponibile pe piața, in momentul de fața, in localitațile aflate la sud de centura Capitalei. Prețul sau rivalizeaza cu ușurința cu proprietațile pe care le gasești la vanzare…

- Primaria capitalei va da startul sarbatorilor de iarna pe 1 decembrie, odata cu inaugurarea Pomului de Craciun in Piața Marii Adunari Naționale. Tot atunci, incepand cu ora 18:00, vor fi aprinse și luminile de sarbatoare. Șefa-adjuncta a Direcției Cultura a capitalei, Stela Mitriuc, a anunțat astazi…

- Scumpirile de la raft au inceput sa ne arda la buzunar! Dupa benzina si paine, acum cumparam oua mai scumpe. Pretul acestora s-a dublat, dar marii producatori avertizeaza ca scumpirea nu se va opri. Pana la Craciun, pretul oualor va continua sa creasca.

- Prețul energiei electrice pe piața spot (Piața pentru Ziua Urmatoare - PZU) a bursei OPCOM are luni o medie de 326 de lei pe MWh, mai mult decat dublu fața de acum o saptamana, cand prețul mediu era de 145 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului pieței, scrie AGERPRES.Citeste si: Gabriela…

- Pregatiti-va pentru facturi mai mari la energie electrica. Pretul pe bursa al energiei continua sa creasca galopant. Azi a ajuns la dublul cotatiei fata de saptamana trecuta. Cifrele arata ca in aceasta dupa-amiaza pretul energiei tranzactionate pe bursa va fi cel mai mare din regiune.

- Turiștii care au decis sa petreaca sarbatoarea Craciunului și Anului Nou în Maramureș vor avea posibilitatea unei plimbari de o zi cu trenul Mocanița pe Valea Vaserului (munții Maramureșului), a declarat vineri, pentru AGERPRES, unul dintre directorii Caii Ferate Forestiere (CFF), care administreaza…

- BLACK FRIDAY 2017. Dintre toate produsele care vor fi puse in vanzare in luna noiembrie, cele electronice se afla in centrul atenției - tablete, laptopuri, sisteme de jocuri, ceasuri inteligente, smartphone-uri și multe altele. Achizitionarea acestora, de multe ori, echivaleaza cu economii destul…

- Federatia Romana de Tenis a batut palma cu Primaria Cluj in privinta locului de desfasurare a meciului cu Canda. Conform site-ului ziuadecj.ro, barajul de mentinere in Grupa Mondiala II din Fed Cup va avea loc in BT Arena, cum se numeste acum sala polivalenta. Federatia a cerut municipalitatii sa…

- In sedinta Consiliului Local, alesii locali au stabilit ca pretul gigacaloriei sa fie si in aceasta iarna 250 de lei. Prezent la sedinta, primarul Decebal Fagadau a declarat ca in acest moment exista resursele financiare pentru lunile noiembrie si decembrie, iar pana la sfarsitul anului, indiferent…

- Iarna a venit cu o luna mai devreme, în multe zone din tara, asa ca soferii au început sa calculeze cât costa sa îti pregatesti masina pentru iarna, cu anvelope noi, lanturi antiderapante sau cu lichid de dezghetat parbrizul. Pretul unei anvelope de iarna, noua, porneste…

- Iarna a venit cu o luna mai devreme, in multe zone din tara, asa ca soferii au inceput sa calculeze cat costa sa iti pregatesti masina pentru iarna, cu anvelope noi, lanturi antiderapante sau cu lichid de dezghetat parbrizul. In marile magazine, la raionul auto, deja au fost scoase la vanzare cauciucurile…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta,…

- Pretul minim de comercializare cu amanuntul a tigaretelor fara filtru ovale va constitui 10 lei/pachet, iar a celor fara filtru cu mundstuc – 12 lei/pachet, comparativ cu 7 lei/pachet in prezent. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat astazi de Parlament. Pretul minim pentru tigaretele cu filtru…

- Prețul gazelor pentru populație nu va mai crește in aceasta iarna, iar Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) va analiza o eventuala modificare a tarifelor in cursul lunii martie, a declarat, joi, președintele comisiei de ancheta privind activitatea ANRE, deputatul Iulian Iancu. Intrebat…

- Prețul gazelor pentru populație nu va mai crește in aceasta iarna, iar Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) va analiza o eventuala modificare a tarifelor in cursul lunii martie, a declarat, joi, președintele comisiei de ancheta privind activitatea ANRE, deputatul Iulian Iancu.…

- Directorul RADET, Razvan Nițu, a precizat in exclusivitate la Realitatea TV ce se intampla cu prețul energiei termice platit de bucureșteni in aceasta iarna.Șeful RADET i-a asigurat pe bucureșteni ca prețul gigacaloriei va ramane nemodificat in aceasta iarna, mai precis 137 de lei fara TVA,…

- La Sighisoara, compania ATT factureaza pentru populatie cel mai mare tarif din tara, respectiv 379,1 lei/gigacalorie, furnizorul local de termoficare folosind drept combustibil gazele naturale. Al doilea cel mai mare tarif din tara este facturat la Alexandria, resedinta judetului Teleorman, unde agentul…

- IKEA construiește inca un magazin in București, pe bulevardul Theodor Pallady, firma suedeza anunșand ca a obținut autorizare de construire. Retailerul de mobila suedez IKEA a finalizat procesul de autorizare inainte de a incepe constructia magazinului IKEA de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 57 din…

- Este forfota mare in livezile de pe Valea Dambovitei. Culesul merelor si perelor este in toi, iar producatorii spun ca productia este una extrem de slaba. Din cauza aceasta si Frumosul de Voinesti va fi mai scump in piete.

- Prețul gigacaloriei crește! De la 1 noiembrie prețul de producere a energiei termice livrate va crește de la 374,26 lei/Gcal cu TVA la 398,49 lei/Gcal cu TVA. La ora actuala, timișorenii platesc 242 lei/Gcal, cu tot cu TVA. Diferența de la 242 la 376 o platește Primaria Timișoara, ca subvenție. Pentru…

- Un producator de energie și-a inchis o parte din capacitatea de generare pentru a crea o criza de electricitate in piața și pentru a crește prețul, a declarat, joi, deputatul PSD Iulian Iancu, președintele comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea Autoritații Naționale de Reglementare…

- Aproape trei sferturi dintre romani (72%) considera ca prețul caselor va crește in urmatorul an, potrivit celui de-al șaselea studiu anual ING International Survey Homes and Mortgages 2017, aceștia fiind urmați de spanioli (66%) și cehi (65%). "Din ce în ce mai mulți europeni…