- Cel mai ieftin teren arabil din Europa este in Romania, potrivit Eurostat. Un hectar de teren arabil in Romania costa in medie 1.958 euro. In medie, Țarile de Jos au inregistrat cel mai scump preț de achiziție pentru un hectar de teren arabil in UE in 2016, (63.000 euro/ha). Cu toate acestea, printre…

- Vine caldura si trebuie sa fim pregatiti pentru zilele toride de vara. eMAG are cele mai bune reduceri pe anul acesta la aparatele de aer conditionat. Profita acum de oferta de Pasti, ca sa nu te prinda canicula nepregatit! Iata cele mai mari reduceri!

- „Romanii nu pot fi insa pacaliți: de la inceputul guvernarii social-democrate prețurile au explodat, anuland practic creșterile salariale nominale cu circa 65%. Mai mult decat atat, oamenii vad in fiecare zi, la supermarket, ca leul se devalorizeaza iar coșul zilnic se scumpește. Nivelul inflației a…

- Un apartament de doua camere ar avea nevoie de 6,12 gigacalorii pe an pentru a se asigura o temperatura interioara de 20 de grade Celsius. Radet arata ca, pentru clientii sai, pretul subventionat cu care ei platesc efectiv agentul termic, este de 164,4 lei/GCal, iar pretul platit de cei cu centrala…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari, transmite Mediafax . „Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului…

- Unii lauda stilul de viața al nemților, care prefera sa inchirieze. Cica i-ar face mai dinamici, mai flexibili, mai puțin atașați… Dar noi nu suntem nemți. Romanii sunt nativ mai inclinați spre stabilitate, iar locuința personala satisface aceasta nevoie. Dupa o lunga perioada in care proprietatea a…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,

- Comerciantii, alimentația publica, producatorii de suveniruri, doi producatori de cozonaci secuiesti si baruri (in casute de lemn) isi vor putea depune in vederea desfașurarea activitații economice in cadrul Targului de Paști in Piața Unirii in perioada 30 martie – 09 aprilie. „Ofertantii…

- eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Romanii care vor sa isi cumpere un televizor cu rezolutie 4K Ultra HD au la dispozitie in aceasta perioada preturi foarte bune pe emag.ro. eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI. In campania eMAG sunt incluse televizoare…

- Aflata in Costa Rica pentru a-și proteja sarcina de orice forma de stres, Elena Udrea simte diferența dintre traiul din Romania și cel de acolo. Aceasta a declarat, luni seara, ca, in Costa Rica totul este scump, dar mai ales mancarea și convorbirile telefonice.

- Vesti de ultima ora de la ministrul Sanatatii. In direct la Romania TV, Sorina Pintea, a anuntat ca salariile medicilor vor creste de la 1 martie asa cum s-a promis si ca exista bani in buget. Pintea s-a referit si la medicii de familie si a admis ca exista si nemultumiri. Ministrul a explicat de…

- Sute de magazine online apar lunar in Romania - anul trecut existau circa 7.000 de magazine online active in Romania, iar in prezent crestem cu sute de magazine lunar, spune Florinel Chis, director executiv la Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO). Pe langa start-up-uri sunt si magazine fizice…

- Ora de vara 2018. Romanii afectati de trecerea la ora de vara din fiecare an ar putea sa scape de acest chin. Un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere ar putea sa elimine trecerea la ora de vara.Acest proiect apare in aceeasi perioada in care Parlamentul European a solicitat…

- Gerul naprasnic provocat de vortexul polar va afecta profund productia de carne de miel, fapt care va determina o scumpire semnificativa in timpul sarbatorilor pascale din acest an. Specialistii estimeaza ca din cauza temperaturilor extreme care pot periclita viata mieilor in lipsa unor investitii considerabile…

- Temperaturile tot mai scazute le dau batai de cap medicilor, care lanseaza atenționari serioase pentru populație in zilele friguroase ce vor urma. Aceștia avertizeaza ca riscurile expunerii la frig sunt multiple, ajungandu-se chiar la infarct.

- Precomenzile pentru noul flagship Samsung au inceput inca de duminica, 25 februarie.Imediat dupa evenimentul de prezentare, care a avut loc duminica, de la ora 19.00, au inceput si precomenzile pentru Galaxy S9. Romanii care vor comanda din timp telefonul il vor primi cu pana la 7 zile mai devreme…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor. Iarna extrem de rece din nord-vestul Europei…

- Un proiect de lege depus de PNL arata faptul ca angajații romani ar putea primi al 13-lea și al 14-lea salariu. Proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei de Buget, dar ramane de vazut ce se va intampla in Comisia de Munca, unde se va da un raport pe acest proiect de lege. Legea face referire…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani, vor intra in vigoare incepand cu ziua de maine, 21 februarie.

- „Eu, normal, plateam, la doua camere, undeva la 106 - 110 si acum am platit 300”, spune o localnica. Oamenii de la Intorsura Buzaului sunt siderati in fata listelor cu intretinerea. Costul incalzirii aproape s-a dublat acum o luna: gigacaloria costa 390 de lei. In plus, primaria a renuntat si la subventia…

- Deși consilierii locali ai PNL PITESTI, prezenți ieri la ședința ordinara a Consiliului Local s-au opus, majoritatea formata din PSD-ALDE, a decis ca incepand cu 1 aprilie 2018, sa fie majorat prețul gigacaloriei pentru piteșteni.«Ca și cum nu ar fi suficienta bataia de joc la care romanii sunt supuși…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument. "Pentru populatie o sa implementam un program nou, Programul Tezaur. Este un instrument nou pentru populatie, care va fi distribuit…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Leul slab fata de euro si dobanzile tot mai mari la credite ii sperie pe romanii care si-au facut planuri sa isi cumpere locuinte. Pretul apartamentelor a crescut artificial, in medie, cu peste o mie de euro, fata de februarie 2017, numai din diferenta de curs valutar.

- Oferta publica initiala (IPO) prin intermediul careia producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti a fost vanduta la pretul minim de 19 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei ajungand la 186,2 mil. lei (40 mil. euro). 0 0 0 0 0 0

- Statul a pierdut peste 7 miliarde de lei din exploatarea gazelor naturale pe teritoriul Romaniei. Motivul este ca redeventele pentru aceste resurse au fost calculate timp de sase ani cu un pret de referinta care nu a mai fost modificat din 2008. Acum, vor dublarea acestui tarif, fapt ce ar putea…

- Anual, 50.000 de romani mor rapuși de cancer. Cele mai multe cazuri sunt cele de cancer la san, cancer pulmonar sau cancer de colon, arata datele prezentate de Cristian Banu, creatorul Docbook, potrivit Adevarul.

- Apartamentele disponibile spre vanzare, atat noi, cat și vechi, au continuat sa se scumpeasca și in prima luna a anului 2018, prețul mediu pe metrul patrat util ajungand la 1.172 de euro, potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro. Astfel, prețurile s-au majorat cu 0,69% la nivel național,…

- Loteria Romana a lansat recent o noua serie de loterie pasiva dedicata Sarbatorilor Pascale: LOTERIA SARBATORILOR DE PASTI. Pentru “Loteria Sarbatorilor de Pasti” s-au pus la bataie 210 castiguri in valoare totala de 300.000 de lei, astfel: - 10 castiguri a cate 10.000 lei fiecare - 200 castiguri a…

- Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca, pe langa pretul produsului pe care l cumparam, vom plati inca 2 lei pentru ambalaj. Acesti bani reprezinta "garantia de reciclare" si vor fi recuperati daca ducem ambalajul inapoi la magazin, potrivit…

- Pretul unei actiuni Transgaz a crescut cu 50% peste valoarea din anul listarii, iar, daca se iau in calcul dividendele, randamentul depaseste 140%, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta dedicata implinirii a 10 ani de la intrarea pe piata…

- In ideea ca vom duce la reciclare ambalajele produselor pe care le cumparam, va trebui sa achitam, pe langa prețul produsului, și o garanție pe ambalaj in valoare de 2 lei, bani pe care ii vom primi inapoi cand reciclam ambalajul. Chestiunea e prevazuta in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Romanii care vor sa-și incalzeasca locuințele cu energie solara vor primi mai mulți bani de la stat anul acesta. Programul "Casa Verde" ar putea avea un buget de 7,5 milioane de euro, de 3 ori mai mare ca in 2017.

- Victor Hanescu a comentat faptul ca Simona Halep, actualul numar 2 WTA, nu și-a gasit inca un sponsor dupa desparțirea de Adidas. "Sportivii din Romania sunt marginalizați atunci cand iși cauta sponsori. Țin minte cat de greu mi-a fost și mie, chiar și atunci cand aveam rezultate foarte bune și eram…

- Luna cadourilor din 2017 a adus romanilor un nou val de scumpiri. Cel mai mult s-a majorat pretul oualor, cu peste 43%, in conditiile in care in decembrie 2016 cea mai semnificativa scumpire nu a depasit 29%. Ouale au fost in luna decembrie 2017 in topul scumpirilor de produse si servicii fata de perioada…

- Greu de crezut ca raspunsul este NU. Asa ca am pregatit cel mai complet ghid care sa te ajute sa-ti implinesti visul: acela de a arata PERFECT in rochia de mireasa. Nu conteaza ce silueta ai, cu siguranta se va gasi una perfecta pentru tine, din multitudinea de modele de rochii de mireasa care exista…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Si bugetul romanilor mai primeste o lovitura. Chiar de cand vine frigul, iar centralele termice vor functiona la capacitate maxima, gazele se vor scumpi. Asta dupa ce pe parcursului anului trecut, autoritatile au tot amanat masura.

- ♦ Romania a avut, de la 1 ianuarie 2018, cea mai mare crestere a salariului minim brut din randul statelor europene, acesta fiind cu 31% mai mare fata de anul anterior, pe fondul transferului de contributii de la angajator la angajat ♦ Astfel, salariul minim brut din Romania a ajuns in luna ianuarie…

- In ultimele zile ale anului trecut, Ministerul Mediului a schimbat metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare. Modificarile…

- Vodca respectiva este marca Russo-Batique si se afla in barul Club 33, din Copenhaga. Potrivit proprietarului, Brian Ingberg, sticla in cauza valoreaza 1,1 milioane de euro. Prețul astronomic se explica prin faptul ca fabricarea sticlei necesita trei kilograme de aur și alte trei kilograme…

- Romanii vor beneficia prin lege de o noua zi libera, chiar de anul viitor. Un proiect de lege redactat in acest sens prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui și, astfel, ultima…

- Premierul vrea sa incurajeze introducerea in piata a masinilor noi Guvernul vrea sa gaseasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Întrebat într-un interviu…

- Teo Trandafir le-a facut o urare romanilor cu ocazia sfarșitului de an 2017 ș in așteptarea noului an, 2018. Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir, care locuiește intr-o casa cu chirie , este foarte atașata de publicul ei și de fanii care o urmaresc la emisiunea pe care aceasta o modereaza la…

- Ultimele modificari ale Codului Fiscal (OUG 79/2017), care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, au bulversat angajatorii, dar mai mult pe angajati. Daca majoritatea a inteles ca, incepand cu anul 2018, contributiile CAS si CASS nu se mai retin de la angajatori ci de la angajati, multi…

- Pensiile din sistemul public nu vor mai putea fi cumulate de la 1 ianuarie 2018 cu cele de serviciu, potrivit unui act normativ ce a fost publicat recent in Monitorul Oficial, iar romanii care ar indeplini condițiile pentru acordarea mai multor drepturi de pensie vor trebui sa opteze intre ele. Cei…