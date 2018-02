Stiri pe aceeasi tema

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Proiectul de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament in lunile mai - iunie, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu prilejul aniversarii unui deceniu de la listarea…

- Pretul unei actiuni Transgaz a crescut cu 50% peste valoarea din anul listarii, iar, daca se iau in calcul dividendele, randamentul depaseste 140%, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta dedicata implinirii a 10 ani de la intrarea pe piata…

- In aplicarea H.C.L. nr.25/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii prin licitatie publica cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului in vederea desfasurarii comertului stradal ocazional „Martisor 2018” si a caietului de sarcini aferent, Primaria muncipiului Ramnicu-Valcea face…

- Benzina a depașit prețul de 6 lei. Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru, in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. ANALIZA | Petrolul a ajuns la 70 de dolari pe baril. Plinul de benzina,…

- 75.000 euro este prețul pe care un tanar de 31 de ani din Alba Iulia il are de platit pentru o șansa la viața. Adrian Vințan a fost diagnosticat cu melanom malign metastazic și dupa multe tratamente, sigura soluție ramasa ar fi cel cu medicamentul IPILIMUMAB insa prețul acestuia este mult peste ceea…

- Viorel Stefan, propus vicepremier, a afirmat luni, referindu se la o eventuala preluare de catre stat a capitalului majoritar al santierului naval de la Mangalia, ca este posibil sa fie modificata legislatia care interzice statului roman sa achizitioneze actiuni, informeaza AGERPRES.Intrebat, la audierile…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Divorțul este, probabil, la ordinea zilei in aceste vremuri, chiar daca constituie un eveniment traumatic in viața unui cuplu și poate ridica o serie de probleme de ordin psihologic și emoțional. Dar nici aspectele juridice nu trebuie neglijate.

- Consilierii locali din Dej au aprobat ieri, 23 ianuarie, in cadrul unei ședințe ordinare pe luna ianuarie, un proiect de hotarare privind finanțarea multianuala a obiectivului de investiții modernizare strazi in municipiul Dej, in valoare estimata de 25.000.000 lei. Potrivit proiectului, 70 de strazi…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, in timp ce prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru, potrivit datelor serviciului de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana, Oil bulletin. In prima zi…

- Un numar de 15 perchezitii au loc joi dimineata la persoane suspectate ca furau carbune din vagoanele de marfa, in judetul Hunedoara. Politistii spun ca in aproape un an a fost furata cantitatea de 300 de tone din vagoanele care aprovizionau Termocentrala Mintia. Politistii din cadrul Sectiei…

- Explozie la Hurezani, in Gorj, la o conducta magistrala de transport a gazului. Deflagrația a fost urmata de un incendiu care a curpins mașinile angajaților de la Transgaz și s-a extins la sediul societații.

- Pentru a te asigura ca te deplasezi in siguranta, alege varianta cea mai simpla: inchiriaza o masina. Cea mai buna varianta pentru nevoile tale in cazul in care iti propui o vacanta la munte este un automobil 4 x 4. Crezi ca bugetul tau va fi afectat de o astfel de alegere? Dimpotriva, costurile…

- Omul de afaceri Aurel Popescu, zis Moroiu, cercetat penal pentru evaziune fiscala și spalare de bani, scapa de arestul preventiv și va fi plasat sub control judiciar daca platește o cauțiune de 100.000 de lei, asta au decis procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj la finalul audierilor…

- Gazele livrate pentru populatie s-au scumpit cu 5,6% incepand de ieri dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) – condusa acum de fostul deputat de Arges Dumitru Chirita – a anuntat ...

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de astazi, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor…

- Un adolescent a fost omorât și alți cinci oameni au fost raniți duminica, în Sudan, în timp ce particiau la un protest privind prețul ridicat al pâinii. Prețul pâinii a devenit dublu în aceasta țara din Africa de Nord, lucru care a favorizat izbucnirea…

- Pretul final al gazelor pentru populatie va creste in medie cu aproximativ 5,6%, de miercuri, 10 ianuarie, dupa majorarea costurilor de achizitie a gazelor din productia interna, lamureste Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

- Pretul final al gazelor pentru populatie va creste in medie cu aproximativ 5,6%, de miercuri, 10 ianuarie, dupa majorarea costurilor de achizitie a gazelor ceruta de furnizori, lamureste Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a anuntat, ieri, ca incepand de miercuri, 10 ianuarie, pretul gazelor naturale pentru populatie se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaste furnizorilor un pret de achizitie mai mare cu peste 8%. Furnizorii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie. Astfel dupa majorarea de pret din 10 ianuarie, „impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh, ceea…

- Conform ANRE, majorarile de prețuri la gazele naturale suportate de populație se aplica chiar de maine, 10 ianuarie 2018. In mijlocul iernii, cand consumul de gaze naturale este intens, populația va plati un preț mai mare cu aproximativ 8,3% pentru ...

- Gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%! Scumpirea nu se va produce in timp, ci peste doua zile! Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) a aprobat azi noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut…

- Si bugetul romanilor mai primeste o lovitura. Chiar de cand vine frigul, iar centralele termice vor functiona la capacitate maxima, gazele se vor scumpi. Asta dupa ce pe parcursului anului trecut, autoritatile au tot amanat masura.

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna. Cresterea…

- Un analist al Morgan Stanley, una dintre cele mai mari si importante banci de investitii din lume, a spus ca bitcoin ar putea fi in valoare de zero dolari, avand in vedere ca foarte putini comercianti online accepta acest lucru. De asemenea, Bitcoin nu poate fi considerata o adevarata moneda, a mai…

- Pretul gigacaloriei nu va creste in aceasta iarna, a declarat miercuri Sorin Chirita, administrator public al Capitalei, care a afirmat ca, desi tariful a fost majorat anul trecut, pretul final pentru populatie a ramas acelasi.

- Fostul prețedinte al Romaniei Traian Basescu a comentat categoric ce s-a intamplat in guvernarea PSD-ALDE, dupa parerea lui. Traian Basescu, care anul acesta a implinit 66 de ani , a luat la puricat guvernarea PSD-ALDE. Fostul președinte al Romaniei, a carui pensie a fost facuta publica , a explicat…

- Astfel, in 2017, consumul total de energie al tarii este estimat la 23,1 milioane de tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,8% fata de anul trecut. In 2018, valoarea indicatorului va consemna o crestere de 2,8%, pana la 23,8 milioane tep.In anii 2019 si 2020, consumul de energie…

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- Pompierii au inceput joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atat pentru personalul de interventie, cat si pentru autospeciale, a declarat joi, pentru Agerpres,…

- ♦ Digi este una dintre companiile de la bursa despre care analistii sustin ca are un grad de indatorare destul de ridicat, de 90% din active ♦ Digi, cea mai mare listare privata din istoria BVB, scadea ieri chiar si cu 8%, la minimul istoric ♦ Toata piata de capital scadea ieri ♦ „Actualele preturi…

- Autoritatile din Romania dau asigurari ca explozia la nodul de gaze din Austria nu se va resimti in pretul gazelor naturale din tara, insa analistii cred ca pe termen lung exista aceasta posibilitate.

- Este stare de alerta in Europa, in domeniul energiei dupa ce, in urma unui accident foarte grav care a avut loc in Austria, efectele in planul pietei de energie au fost dramatice, informeaza Antena3.ro. Mai exact se vorbeste de o scumpire a gazelor, care va afecta inclusiv Romania. O explozie survenita…

- Explozia produsa la o statie de compresare a gazului din hub-ul de la Baumgarten (Austria) a ucis un om, a ranit alti 21 si a produs o unda de soc in intreaga Europa. Italia si Germania au resimtit din plin efectele acestui accident, declarand stare de urgenta. Pretul angro de productie a gazului a…

- Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat marti, dupa ce explozia de la o centrala pe gaz a companiei OMV din Austria a amenintat sa reduca fluxul, pe o piata afectata deja de vremea nefavorabila, transmit Bloomberg si Reuters.Marti, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor…

- O exploziie a unui hub de gaze detinut de OMV la Baumgarten, Austria, a perturbat fluxurile de gaze din Rusia catre estul și vestul Europei. Subsidiara care se ocupa de exportul gazelor naturale de la Gazprom a precizat ca lucreaza la redirectionarea fluxului de gaze, transmite Bloomberg. "Gazprom Export…

- Pretul gazelor naturale tranzactionate angro la Bursa Romana de Marfuri tot creste, iar primele tranzactii pentru consumul lunii ianuarie au trecut de pragul de 100 de lei/MWh. Pretul mediu ponderat al gazelor naturale tranzactionate la Bursa Romana de Marfuri (BRM), cea mai lichida platforma de vanzare…

- "Vedem deficit in creștere, in ciuda creșterii economice inalte. Guvernul actual aplica exact rețeta eșecului economic patentata de Calin Popescu Tariceanu in anii 2007-2008 (...). Ne aflam acum exact pe drumul pe care ne-am aflat in anii 2007-2008, ni s-a parut ca ne merge bine, dar am intrat frontal…

- Pretul gazelor ar putea inregistra o scadere dramatica, din cauza productiei in exces de pe piata internationala, a avertizat Rusia, al doilea cel mai mare exportator din lume. Ministrul rus al Energiei a spus ca, in prezent, oferta a depasit cu mult cererea, ceea ce ar putea provoca o criza si o diminuare…

- Ministerul Energiei și Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) vor verifica inclusiv pe teren daca operatorii privați de distribuție a energiei electrice și-au indeplinit obligațiile de investiții, atat cele asumate la privatizare, cat și cele in baza carora companiile au cerut majorari…

- In ultimul timp au aparut informatii legate despre o posibila criza a gazelor in Romania, in aceasta iarna. Distribuitorii spun ca stocurile sunt mici, si ca importurile din Rusia vor creste, pozitie sustinuta si de transportatorul Transgaz. Producatorii spun ca au constituit stocurile necesare. Unde…

- "Obiectivul era sa restructuram activitatea ANRE. Nu s-au facut disponibilizari, persoanele respective au fost incadrate pe alte functii, conform noii structuri organizatorice", spune a declarat, marti, intr-o intalnire cu presa, noul presedinte al institutiei, Dumitru Chirita. De asemenea,…

- Cateva evenimente importante au avut loc in ultima perioada pe scena pietei de energie din Romania. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de lege prin care se pastreaza redeventele pe care statul le va colecta de la viitoarele exploatari de gaze si petrol din Marea Neagra. In al doilea rand,…

- ”Revoluția fiscala” arunca in aer bugetele administrațiilor locale din județul Alba și afecteaza drastic investițiile pe termen mediu și lung. Pierderile destinate investițiilor sunt imense, din cauza modului in care se vor calcula veniturile la bugetele locale. Pe de o parte, va scadea baza de impozitare…

- Pe DJ 208J Miclauseni-Butea se toarna covor asfaltic pe o lungime de 3,4 kilometri, se realizeaza santuri de pamant si se intervine la podurile si podetele de pe acest tronson. "Se lucreaza in ritm sustinut pe drumurile judetene pentru ca ne dorim sa reabilitam cat mai multi kilometri pana la venirea…