Pretul gazelor romanesti tranzactionate pe Bursa Romana de Marfuri (BRM) a ajuns in luna august la 106,8 lei pe MWh, in timp ce gazele tranzactionate la Viena s-au ieftinit pana la 56,2 de lei pe MWh, potrivit datelor postate de operatorul bursier BRM si analizate de AGERPRES.



De la inceputul anului, pretul gazelor autohtone a fost in crestere, in timp ce indicele de la bursa din Viena (CEGH Front Month Index) a scazut constant.



Astfel, in ianuarie, gazele romanesti costau la bursa de la Bucuresti 92 de lei pe MWh si au ajuns in mai si iunie la 101 lei, urcand la 105 lei…