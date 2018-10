Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) printr-un comunicat citat de Agerpres.

- Decizia a fost confirmata de ministrul Teodorovici, care a precizat ca „vom discuta despre acest subiect cand cu toții vom fi pregatiți”. Anterior, acesta se afla la rubrica "Presa", unde sunt comunicatele, proiectul nefiind prezent la capitolul "Transparența decizionala". Ministrul Finanțelor Publice,…

- Pretul maxim de vanzare a gazelor naturale din productia interna la producatori ar putea fi plafonat la 55 lei/Mwh pana la 30 iunie 2021, conform unui proiect de hotarare publicat de Ministerul Finantelor Publice. „Pentru asigurarea unui mediu concurential corect pentru sectorul de gaze naturale din…

