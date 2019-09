Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul Orasului Oradea a fost vernisata vineri o expozitie indedita, in colaborare cu Muzeul Național Brukenthal, Teatrul “Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Regina Maria Oradea, Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica Oradea. Artistul sibian Alexandru Cinean a adus expozitia de pictura…

- Evoluția sectorului de gazelor naturale din Romania catre o piața matura și atractiva este ingreunata de obstacole majore cum ar fi lichiditatea redusa de pe piața angro a gazelor, care nu incurajeaza...

- Ne vom duce misiunea pana la capat : o Romanie in care sa indraznim sa credem! Acum 3 ani, am preluat o Romanie trista, dezbinata, care nu aparținea romanilor. Am preluat o Romanie a inechitaților salariale, a umilirii batranilor și tinerilor, a injustiției și subdezvoltarii. Am preluat o Romanie…

- Ucraina a semnat un contract cu Republica Moldova pentru modernizarea statiilor de distribuire a gazelor astfel incat sa efectueze importuri din Romania, pe fondul riscului intreruperii alimentarii de catre Rusia, anunta compania Ukrtransgaz, potrivit mediafax.O mare parte din exporturile…

- In cursul zilei de joi, Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale Pentru Modernizarea Romaniei, a scris pe pagina sa de Facebook ca Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor din Caracal ar fi avut complici in mai multe tari din Europa."Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care…

- In perioada 21-22 iulie, se desfașoara la Helsinki, reuniunea presedintilor Conferintei Organelor Specializate in Afaceri Comunitare si Europene (COSAC). Camera Deputatilor este reprezentata de domnul Angel Tilvar, presedintele Comisiei pentru afaceri europene. Finlanda a preluat la 1 iulie…

- Compania japoneza Canon, cunoscuta in intreaga lume in special pentru aparatura foto-video profesionala, a provocat 28 de studenți fotografi din intreaga Europa sa surprinda cele mai inedite și interesante instantanee in Matera, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din sudul Italiei.Cei 28 de ...