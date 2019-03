Pretul gazelor de productie interna urmeaza sa fie plafonat incepand cu 1 mai, cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114/2018, au declarat surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, citate de Agerpres. Potrivit OUG 114/2018, preţul gazelor de producţie internă urma să fie plafonat în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, însă Guvernul are în plan modificarea acestei ordonanţe în şedinţa de vineri. Amânarea cu o lună a plafonării preţului gazelor nu era inclusă în…