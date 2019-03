Stiri pe aceeasi tema

- liminarea contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru producatorii de energie pe baza de carbune reprezinta o discriminare evidenta fata de ceilalti operatori din piata, iar aceasta taxa ar trebui anulata pentru toata lumea, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Martin Moise, vicepresedintele…

- Pretul gazelor si cel al energiei electrice pentru consumatorii casnici nu vor fi suferi modificari pana la sfarsitul acestui an, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare (ANRE).

- Omul de afaceri Ioan Niculae se numara printre beneficiarii prețului plafonat la gaze, informeaza Agerpres. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat lista consumatorilor finali industriali care beneficiaza de gaze de productie interna direct de la producatori, la…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat lista consumatorilor finali industriali care beneficiaza de gaze de productie interna direct de la producatori, la pret plafonat, printre acestia fiind mai multe companii din grupul InterAgro, detinut de omul de afaceri Ioan Niculae.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat, miercuri, legislatia secundara privind plafonarea pretului gazelor, conform OUG 114/2018, cu precizarea ca metodologia nu va duce la scumpiri pentru populatie si asigura accesul transparent si nediscriminatoriu al tuturor clientilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat, miercuri, legislatia secundara privind plafonarea pretului gazelor, conform OUG 114/2018, cu precizarea ca metodologia nu va duce la scumpiri pentru populatie si asigura accesul transparent si nediscriminatoriu al tuturor clientilor…

- Masura de plafonare a pretului gazelor de productie interna ar fi trebuit sa-i vizeze doar pe consumatorii vulnerabili, iar, in lipsa identificarii acestora pana in prezent, sa se refere doar la cantitatile de gaze destinate populatiei, nu la intreaga productie interna, a declarat, vineri, Andrei Bobar,…

- Toti producatorii de energie vor trebui sa livreze in acest an electricitate populatiei la un pret reglementat care sa le asigure un profit de 5% din suma costurilor justificate, potrivit Ordinului 10/2019 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), publicat in Monitorul…