Pretul gazelor de productie interna ar putea fi plafonat abia de la 1 mai

Pretul gazelor de productie interna urmeaza sa fie plafonat incepand cu 1 mai, cu o luna mai tarziu decat era prevazut in OUG 114/2018, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie.



Potrivit OUG 114/2018, pretul gazelor de productie interna urma sa fie plafonat in perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, insa Guvernul are in plan modificarea acestei ordonante in sedinta de vineri.



Amanarea cu o luna a plafonarii pretului gazelor nu era inclusa in proiectul de modificare a OUG 114/2018, publicat marti pe site-ul Ministerului…