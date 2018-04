Stiri pe aceeasi tema

- Vestile nu sunt deloc bune pentru abonatii Engie Romania, intrucat de la 1 aprilie vor plati facturi mai mari cu 10% la gaze, informeaza Romania TV. Scumpirile vor afecta 1,6 milioane de romani din Bucuresti si alte 19 judete din sudul tarii, acestia urmand sa scoata mai multi bani din buzunar…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputatul Raluca Turcan, sustine ca scumpirea gazelor naturale incepand cu 1 aprilie este cauzata de faptul ca PSD si ALDE au politizat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Gazele se scumpesc, din nou,…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE - a aprobat, joi, preturile pentru gazelor la clientii casnici, stabilind ca de la 1 aprilie aceste costuri nu se vor schimba decat in cazul clientilor Engie - cu 10%, respectiv cu 20-25 de lei.

- „ENERGOCOM" a caștigat licitația și a semnat cu compania „Centrala electrica Moldoveneasca" din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice catre Republica Moldova, valabile pentru perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019.

- In Romania sunt 38 de companii care detin in acest moment licente pentru activitatea de distributie a gazului natural, potrivit datelor centralizate de ZF de pe site-ul Au­toritatii Nationale de Reglementare in domeniul Ener­giei (ANRE). Nu toate aceste companii au CAEN-ul distributia combustibililor…

- Pretul gazelor naturale s-ar putea micsora cu 20,3 la suta. Agentia pentru Reglementare in Energetica a anuntat, printr-un document propus dezbaterilor publice, ca tariful poate fi revizuit. Potrivit regulatorului, pretul pentru consumatorii casnici ar putea fi de 4,42 lei pentru 1.000 de metri cubi,…

- Deși acest lucru se intampla peste tot in Europa, in Romania persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie și sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) intentioneaza sa schimbe radical, in acest an, metodologiile de stabilire a preturilor la electricitate si gaze, astfel incat noile tarife, bazate pe raportul dintre cerere si oferta, sa poata fi aplicate din 2019.

- Un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energiei (ANRE) prevede ca persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei…

- In ianuarie, ANRE a majorat pretul reglementat al gazelor pentru populatie, recunoscand furnizorilor un pret mai mare de achizitie a preturilor din piata. Insa furnizorii au in ofertele pentru piata concurentiala preturi mai mici decat cele recunoscute de ANRE. Autoritatea de Reglementare in domeniul…

- MoldovaGaz a depus o cerere catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica pentru a revizui tarifele la gazele naturale. Furnizorul a prezentat un raport de venituri și cheltuieli prognozate, in baza caruia vor fi calculate noile tarife. Furnizorul de gaze a cerut reducerea cu 11,4 la suta.…

- Un grup de experti în domeniul energetic considera ca exista premise pentru revizuirea în scadere cu 30% a tarifului actual la gazele naturale și au solicitat Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica (ANRE) organizarea unei sedinte publice pentru examinarea acestei…

- Daca inlocuiti un bec clasic, cu incandescenta, de 60W, cu un bec cu tehnologie LED, de 10W, care emite aproape acelasi flux luminos, economisiti 6 euro intr-un an, la o durata de folosire de trei ore pe zi, potrivit datelor dintr-un infografic prezentat recent de Eurostat, serviciul de statistica…

- Gazele naturale consumate de catre populatie se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut preturi mai mari. Impactul in facturi va…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie.

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Reprezentantii…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…