De la inceputul anului, pretul gazelor autohtone a fost in crestere, in timp ce indicele de la bursa din Viena (CEGH Front Month Index) a scazut constant.

Astfel, in ianuarie, gazele romanesti costau la bursa de la Bucuresti 92 de lei pe MWh si au ajuns in mai si iunie la 101 lei, urcand la 105 lei in iulie si 106,8 lei in august.

In acelasi timp, gazele tranzactionate la Viena au inceput anul la 122 de lei pe MWh si au scazut la 81 de lei in mai, 76 de lei in iunie, 63 de lei in iulie si 56 de lei in august. Acesta este si trendul normal, intrucat iarna consumul este mare si…