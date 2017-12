Stiri pe aceeasi tema

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana.

- Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42 de lei mai scump decat acum sase luni. La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul…

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- Benzina s-a scumpit cu 8,66% fața de inceputul anului 2017, iar motorina a consemnat o majorare de preț de 11,2%, potrivit unei analize Libertatea bazate pe datele Comisiei Europene. Datele arata insa ca prețurile actuale sunt cu aproape 15% mai mari fața de valorile inregistrate in vara. Vina este…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP, preluata de Agerpres. Comisia Europeană…

- Potrivit Național, prețul mediu de la pompele bulgarești era de 1,003 euro la benzina și 1,025 euro la motorina, estimat la data de 27 noiembrie de la Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al prețurilor la carburanți al Comisiei Europene, in timp ce in Romania un litru de benzina costa 1,135 euro…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie. In…

- Ambasadorul Marii Britanii, despre legile justitiei: Sper ca recomandarile MCV sa fie luate in considerare Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, a declarat, miercuri, referindu-se la legile justitiei, ca orice tara isi poate decide legislatia potrivit Constitutiei sale, afirmand totodata…

- ”Orice tara decide in ceea ce priveste legislatia care este potrivita conform Constitutiei si procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea Romania a facut un progres enorm dupa aderarea la Uniunea Europeana in ceea ce priveste stabilirea statului de drept si in lupta impotriva coruptiei. Si este…

- "In privința prețurilor, așteptam poziția Consiliului Concurenței in raportul pe care il vor intocmi. ANPC poate avea o poziție pe culoarul sau de atribuții și competențe daca a existat sau exista o scumpire fara motivație pe promoțiile facute in perioada urmatoare. Aici poate sa fie o practica inșelatoare…

- Romania, pe ultimul loc in UE la cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor Sistemul sanitar din Romania este caracterizat prin finantare scazuta si utilizarea ineficienta a resurselor publice, cu cele mai scazute cheltuieli pe cap de locuitor ca pondere din PIB in Uniunea Europeana - 814 euro,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat joi, 23 noiembrie 2017, la conferința internaționala „Concurenta 2.0 – Evolutia concurentei in sectoare cheie“, eveniment organizat de Consiliul Concurenței din Romania. In intervenția sa, ministrul delegat a subliniat faptul…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- ”Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției.”, se arata intr-un comunicat…

- In ciuda realizarii unora dintre obiectivele propuse, Comisia Europeana (CE) nu poate inca sa concluzioneze ca obiectivele de referinta ale MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare) sunt, in acest moment, indeplinite satisfacator de Romania, se arata in ultimul raport privind progresele inregistrate…

- Un grup de 10 producatori și exportatori de struguri de masa din Republica Moldova participa în perioada 14 -16 noiembrie curent la un eveniment de format B2B (business to business) organizat de piața en-gros de fructe și legume Bronisze din Polonia. În cadrul evenimentului antreprenorii…

- Potrivit celui mai nou raport, privind reforma judiciara si combaterea coruptiei, in contextul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, tara noastra a "realizat progrese in privinta unora dintre aceste recomandari; este vorba,…

- Romania inregistreaza prima crestere economica din Uniunea Europeana, iar aceasta reprezinta singura cale pentru imbunatatirea nivelului de trai, a declarat ministrul de Finante, Ionut Misa, comentand estimarile publicate astazi de INS privind cresterea economica din trimestrul trei. ”Situatia…

- "Prin aceasta decizie a Guvernului Romaniei, viitorii pensionari sunt expuși din ce in ce mai mult la voința politica privind modul de calcul și valoarea punctului de pensie in viitor și au un cuvant din ce in ce mai mic de spus in ceea ce privește bunastarea lor pe termen lung, un fenomen ingrijorator.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca Uniunea Europeana va aloca sase milioane de euro, anul viitor, pentru promovarea consumului de carne de oaie si capra,transmite corespondentul MEDIAFAX. Prezent la Ploiesti, la campania de promovare a consumului de…

- Costurile de poluare a aerului s-ar reduce cu 500 de milioane de euro daca ar crește cu 7% rata utilizarii autobuzelor și autocarelor in Uniunea Europeana, atrage atenția Uniunea Naționala de Transportatori Rutieri din Romania (UNTRR), citand concluziile Comisiei Europene, care a publicat miercuri…

- Profiturile si comisioanele practicate de bancile din Romania sunt mai mari decat in alte state din Uniunea Europeana, iar concurenta nu prea functioneaza, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care adauga ca a prezentat in Parlament mai multe solutii pentru a veni in sprijinul…

- Romania a ajuns pe penultimul loc in Topul European al Inovarii, doar Ucraina avand un scor mai rau decat țara noastra, arata datele Comisiei Europene. Romania este un inovator modest. Performanța a scazut cu 14,1% fața de media Uniunii Europene din 2010 și pana acum. Astfel, daca in 2010 inovația era…

- Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.0%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 10 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile, potrivit unei analize a peco-online.ro . In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 4.4%, ceea…

- Preturile carburantilor vanduti in statiile din Romania au crescut, si in ultima saptamana, conform datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al Comisiei Europene. La data de 23 octombrie (ultimele date disponibile), pretul mediu al benzinei vandute in statiile din Romania a fost de 5,07 lei pe…

- Dezvoltarea catre o mai mare competitivitate, atractivitate si catre un PIB care sa se apropie de media europeana va mai dura inca doua decenii, in Romania, dar directia este cea buna, a declarat Gunther Oettinger, comisarul european responsabil pentru buget si resurse umane, intr-o conferinta la Banca…

- Supra-aciza la carburanți ne face campioni in regiune la taxele platite pe benzina și motorina. Potrivit datelor Comisiei Europene, valoarea accizei la benzina a ajuns la 430 de euro la mia de litri, o valoare mai mare decat cele din Bulgaria, Ungaria si Polonia. In acest caz, nivelul este apropiat…

- Dupa cresterea in doua etape a accizelor si pe fondul usoarei devalorizari a leului in fata euro, Romania a ajuns sa aiba cele mai mari accize pe carburanti dintre statele din jur. Acciza la benzina in Romania este acum de 431 de euro pentru 1.000 de litri, dupa ce in 15 septembrie si 1 octombrie Guvernul…

- Ministerul Finanțelor Publice a solicitat Comisiei Europene in luna aprilie a acestui an, continuarea aplicarii masurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifra…

- In aceasta luna, Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca deruleaza o campanie nationala de informare si constientizare, campania pentru locuri de munca sigure si sanatoase 2016-2017 organizata la nivelul Uniunii Europene de catre Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca(EU-OSHA)…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Vaporașele cumparate de Primaria Timișoara și care au reprezentat contribuția municipalitații in cadrul proiectului cu finanțare europeana de reabilitare a malurilor Begai stau degeaba trase la mal. Ele ar fi trebuit sa asigure curse regulate de transport public pe Canalul care strabate orașul, dar…

- O statistica publicata recent de Comisia Europeana arata ca, in Romania se platesc printre cele mai mari preturi din Europa pentru importurile de gaze. Iar singura sursa de gaz de import este gazul de la Gazprom. O privire asupra ultimului raport al DG Energy, directoratul pentru Energire al Comisiei…

- Cresterea accizei la benzina si motorina, coroborata cu scumpirile mai mici decat cele estimate, operate de companiile petroliere, a condus la preturi fara taxe, in Romania, sub media europeana. Petrolistii nu au transferat in totalitate cresterea de acciza in pret si, pentru ca preturile finale de…

- Potrivit datelor DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, in al doilea trimestru al acestui an, pretul mediu angro al energiei electrice vandut pe platformele de tranzactionare era, in Romania, peste media europeana si peste pretul raportat in mai multe state din vestul…

- Modul in care Comisia Europeana analizeaza anumite comportamente este deseori preluat de catre autoritatile nationale. Cel mai facil exemplu este dat de practica investigatiilor sectoriale europene ce sunt urmate la intervale scurte de copii la nivel national (cea mai recenta fiind investigatia sectoriala…

- Ziua de 1 octombrie a fost stabilita ca al doilea termen de majorare, cu 16 bani pe litru, a accizelor la motorina și benzina, termenul anterior fiind 15 septembrie. Din momentul anunțarii pâna în prezent, prețurile carburanților au crescut la pompa cu pâna la un leu, depașind pragul…

- Libertatea de circulatie este una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene, insa, atunci cand este vorba de asigurarea asistentei medicale in cele mai sarace tari din blocul comunitar, precum Romania, aceasta poate fi o problema, arata o analiza realizata de Politico pe baza datelor publicate…

- Comisia Europeana a solicitat miercuri oficial tuturor guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sa aprobe integrarea totala a Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. Este un semnal politic extrem de important transmis guvernelor statelor membre care inca se opun aderarii Romaniei…

- Uniunea Europeana va monitoriza pe parcursul urmatoarelor luni actiunile marilor companii de tehnologie in ceea ce priveste prevenirea, depistarea si eliminarea asa-numitului hate speech din cadrul platformelor online. Comisia Europeană a emis un set de principii şi instrucţiuni pentru…