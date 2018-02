Stiri pe aceeasi tema

- Valul de frig care a lovit Romania a facut prima victima. Un barbat de 65 de ani a fost gasit fara suflare, luni, in localitatea Straja din județul Suceava, a anunațat prefectul județului Suceava. Potrivit prefectului, Mirela Adomnicai, citata de Agerpres, din primele informații, barbatul a fost gasit…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- In aproximativ doua saptamani demareaza programele „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”, informeaza vicepreședintele Administrației Fondului de Mediu, fostul consilier local Dorin Corcheș (ALDE). Prin Programul „Rabla Clasic”, cetațenii vor putea primi un ecobonus in valoare de 6.500 de lei, daca…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a anunțat ca sisteaza cursurile luni și marți din cauza frigului. Conducerea instituției de invațamant a precizat ca intampina probleme in a asigura incalzirea salilor de curs și a caminelor. Studenții care invața la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava…

- In top cinci al celor mai mari cresteri de preturi la alimente in 2017 au fost ouale, care s-a scumpit cu 43%, untul cu 23%, fructele proaspete cu 11%, carnea de porc cu 6% si carnea de vaca, al carei pret a crescut cu 5%, arata datele Institutului de Statistica. In total, preturile la alimente au crescut…

- Masinile care folosesc combustibil alternativ au o cota de sub 1% din piata auto si, desi vom vedea cresteri spectaculoase pe acest segment, carburantul fosil ramane predominant, a declarat Camelia Ene, Country Chairman & CEO, MOL Romania la ZF Power Summit "Ne-am consolidat…

- ANRE stabileste tarifele o data la 6 luni pentru consumatorii casnici care nu si-au schimbat furnizorul, desi de la 1 ianuarie a fost eliminat in totalitate tariful reglementat. „ANRE continua sa avizeze tarifele pentru serviciul universal, chiar daca metodologia folosita de catre reglementator s-a…

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Aduce 2018 ieftiniri pe piata imobiliara? In Cluj-Napoca, unii investitori raman in expectativa Deși prețurile locuințelor au avut, per ansamblu, o traiectorie ascendenta pe tot parcursul lui 2017, ritmul de creștere a acestora a incetinit vizibil spre finalul anului – asta inclusiv in Cluj-Napoca,…

- Incepand din data de 2 februarie, Complexul Energetic Oltenia furnizeaza energie, contra cost, și la consumatorii casnici. Prețul final al energiei electrice facturare este de 0,57 de lei/kwh. Pentru consumatorii casnici, angajați ai CE Oltenia, contravaloarea energiei electrice se va face…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) intentioneaza sa schimbe radical, in acest an, metodologiile de stabilire a preturilor la electricitate si gaze, astfel incat noile tarife, bazate pe raportul dintre cerere si oferta, sa poata fi aplicate din 2019.

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, atrage atentia Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP), intr-un comunicat de presa,…

- Piata de masini second hand este in continua crestere in Romania ultimilor ani. Un autoturism second hand are si avantaje si dezavantaje, iar pentru unii romani ce nu dispun de un buget extrem de mare, acest tip de automobil poate reprezenta o adevarata optiune atunci cand doresc sa-si achizitioneze…

- O firma din Brasov, una din SUA si una din Germania au fost amendate cu 1,1 milioane de euro de Consiliul Concurentei pentru ca s-au inteles in scopul limitarii vanzarii traductoarelor pe teritoriul Romaniei.

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, in timp ce prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru, potrivit datelor serviciului de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana, Oil bulletin. In prima zi…

- Șeful reprezentanței grupului Renault din Romania, algerianul Hakim Boutehra, a declarat in cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii ca, in opinia sa, o piața auto corecta in Romania ar insemna vanzarea a 250.000 de vehicule noi pe an

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Anul 2018 a inceput cu scumpiri si un euro in crestere. S-a majorat pretul gazelor si al energiei electrice, inclusiv rovinieta s-a scumpit, iar inflatia este asteptata sa ajunga la 3,4%, potrivit specialistilor. Toate aceste scumpiri se vor reflecta in pretul produselor. Practic, producatorii se vad…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta temperaturi foarte scazute din cauza vantului, in timp ce ninsorile se manifesta mai mult in zonele muntoase. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand chiar si sub minus 35 de grade Celsius

- Daca inlocuiti un bec clasic, cu incandescenta, de 60W, cu un bec cu tehnologie LED, de 10W, care emite aproape acelasi flux luminos, economisiti 6 euro intr-un an, la o durata de folosire de trei ore pe zi, potrivit datelor dintr-un infografic prezentat recent de Eurostat, serviciul de statistica…

- Siegfried Mureșan, europarlamentar hunedorean: ”2018 incepe cu un nou val de scumpiri din cauza masurilor pe care Guvernul PSD – ALDE le-a luat de la instalarea in funcție. Prețul gazelor naturale pentru populație crește, incepand de ieri, cu 5,6%, potrivit unei analize a Federației…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna.

- EnergoBit, unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente si servicii pentru domeniul energetic, va contesta in instanta amenda primita de la Consiliul Concurentei, in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice. „Referitor…

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Lemnele din Romania mai scumpe decat in import Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata…

- Autoritațile s-au straduit prea puțin sa explice romanilor cum modificarile legislației adoptate pot ajuta romanii sa obțina facturi de electricitate cu pana la un sfert mai mici. Avantajați de lipsa informației privitoare la schimbarea furnizorilor și a avantajelor și dezavantajelor ce rezulta de aici…

- Nefuncționarea corespunzatoare a contorului poate fi suspectata de intervenție neautorizata și de aceea, recomandam tuturor consumatorilor sa verifice periodic funcționarea grupului de masurare a energiei electrice. In cazul in care se observa orice nereguli privind funcționarea acestuia, este important…

- Timpul cald de afara ii pune in garda pe agricultori. Acestia isi fac griji ca temperaturile ridicate ar putea reduce din rezistenta plantelor la inghet. Agronomii sustin ca cel mai mult ar putea fi afectate culturile cerealiere.

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda arata ca Romania a inregistrat cea mai rapida creștere a prețului angro al energiei electrice. Creșterea a fost de 50% anul trecut. Buda subliniaza ca potrivit datelor Directoratului pentru Energie al Comisiei Europene, pretul mediu angro al energiei electrice vandute…

- Veti primi 20 de bani/kWh pentru curentul produs acasa. Distribuitorii sunt obligati sa preia energia Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin care stabileste pretul cu care micii producatori de energie din surse regenerabile pot vinde energia in sistem.…

- In mai putin de o saptamana, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- George Mioc, un cunoscut afacerist american de origine romana, atrage atentia asupra creșterii prețurilor combustibilului, in Romania. Omul de afaceri considera Guvernul Tudose responsabil de creșterea prețurilor carburanților."Șoferii romani care in aceste zile circula prin țara sau prin…

- Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42 de lei mai scump decat acum sase luni. La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul…

- Care va fi pretul energiei electrice la 1 ianuarie pentru cei care nu si-au schimbat furnizorul sau contractul. Situatia pe regiuni ANRE a anuntat recent o scadere a tarifelor finale care vor fi platite, in primul semestru al anului viitor de toti consumatorii care raman alimentati in regim de serviciu…

- Transelectrica a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%. "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat…

- "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o crestere de circa 0,6% in pretul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic", arata un comunicat…

- Pretul energiei pentru consumatorii care sunt alimentati in regim de serviciu universal va creste de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 și 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM. Licitatiile pentru trimestrul I din anul…

- Autoritatile din Romania dau asigurari ca explozia la nodul de gaze din Austria nu se va resimti in pretul gazelor naturale din tara, insa analistii cred ca pe termen lung exista aceasta posibilitate.

- ♦ Specialistii din energie prezenti ieri la conferinta ZF „Piata energiei electrice“ a trebuit sa accepte ca sursa socurilor inregistrate pe piata este lipsa capacitatilor de productie in momentele tensionate. Romania are nevoie de noi capa­ci­tati de productie de energie pen­tru a face…

- Din cauza supracontrolului si a suprareglementarilor din setorul privind taierile din padurile din Romania, s-a diminuat foarte mult volumul de masa lemnoasa existent pe piata, spune Catalin Tobescu, reprezentantul Federatiei Proprietarilor de Paduri, care apreciaza ca taierile ilegale s-au redus…

- Ford ataca direct piata româneasca cu noul SUV de clasa mica asamblat la Craiova începând cu luna octombrie a acestui an si vine cu un pret cu 5.000 de euro mai mic decât cel pe care l-a anuntat pentru Germania, potrivit reprezentanților unui dealer auto. Aceștia susțin…

- România a înregistrat în primul semestru din anul 2017 cel mai mic preț mediu la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, conform datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), preluate de Agerpres. Prețul mediu indicat pentru România…