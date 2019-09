Preţul energiei pe piaţa bursieră spot a crescut cu aproape 41% în săptămâna 26 august - 1 septembrie Astfel, in intervalul analizat, pretul mediu al energiei pe PZU a fost de 367 lei pe MWh.



Pretul maxim a ajuns la 655 de lei pe MWh, foarte aproape de nivelul-record din iarna 2017, cand Romania a traversat o perioada geroasa, iar consumul a fost de asemenea unul istoric.



De aceasta data, saptamana trecuta a fost caracterizata de o vreme caniculara, concomitent cu o productie mica de energie hidro si eoliana, care sunt cele mai ieftine.



Astfel ca Romania a fost nevoita sa importe peste 1.000 de MWh/h, iar preturile la noi in tara au fost cele mai mari din regiune.



