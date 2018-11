Pretul energiei electrice pe bursa a crescut cu 62% fata de inceputul lunii noiembrie Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM a ajuns la o medie de 373 lei pe MWh pentru energia cu livrare marti, 27 noiembrie, nivelul fiind aproape cu 62% mai mare comparativ cu ziua de 1 noiembrie, cand media a fost de de 230 de lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier.



Pe intervale orare, pretul depaseste de mai multe ori pragul de 500 de lei pe MWh si ajunge chiar la 544 de lei pe MWh intre orele 17:00 si 18:00.



Reamintim ca recordul absolut intr-un interval orar a fost de 680 de lei pe MWh, inregistrat pe 1 februarie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

