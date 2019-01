Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare vineri, a ajuns la o medie 375 de lei pe MWh, in scadere cu 26% fata de pretul energiei cu livrare joi, cand s-a inregistrat recordul istoric de 507 lei pe MWh, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier OPCOM, relateaza…

- Romanii platesc, in prezent, pe energia electrica, un preț record, cel mai mare din ultimii doi ani. Pretul, la bursa, a ajuns la 507 lei pe megawat ora, cu 2 lei mai mult fata de varful istoric inregistrat in ianuarie 2017, iar costurile vor fi resimțite in urmatoarele luni.

- Pretul energiei electrice pe piata spot din Romania, cu livrare miercuri, este cel mai mare din regiune si ajunge la un maxim orar de 630 de lei pe MWh, nivel foarte apropiat de maximul istoric, de 680 de lei pe MWh, inregistrat in februarie 2017, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului…

- Pretul energiei pe piata bursiera spot, cu livrare in ziua de marti, a ajuns la o medie de 456 de lei pe MWh, depasind cel mai mare nivel de anul trecut, de 406 lei pe MWh, inregistrat pe 3 decembrie 2018, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier OPCOM si analizate de AGERPRES. …

- Pretul energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare, piata spot a bursei OPCOM, a scazut cu 27% in medie in saptamana 24-30 decembrie 2018, comparativ cu saptamana anterioara, arata un raport publicat pe site-ul operatorului bursier informeaza Agerpres. Astfel, in ultima saptamana a anului trecut,…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM a ajuns la o medie de 373 lei pe MWh pentru energia cu livrare marti, 27 noiembrie, nivelul fiind aproape cu 62% mai mare comparativ cu ziua de 1 noiembrie, cand media a fost de de 230 de lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul…

- Pretul energiei electrice si al gazelor din Romania va avea o tendinta de crestere, in contextul alinierii cu tarile europene, iar Guvernul trebuie sa spuna ce consumatori poate subventiona in continuare, a declarat, joi, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta de profil.

- Painea se va scumpi cu cateva procente de luna aceasta, din cauza majorarilor la prețul gazelor și al energiei electrice. Producatorii din industria de panificație susțin ca majorarile ar trebui sa porneasca de la un nivel de 0,20 de lei pentru o franzela simpla, prețurile urmand sa creasca procentual…