Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei livrate maine, la ora 18.00, este de 611 lei MWh, pe piata pentru ziua urmatoare (piata spot), potrivit datelor publicate de Operatorul Comercial al Pietei de Energie electrica si gaze. Potrivit ECONOMICA.NET, acesta este un nou record al ultimilor doi ani, in conditiile in care precedentul…

- Romania a importat o cantitate semnificativa de energie electrica marti dimineata, pe fondul unui consum national foarte mare, de peste 9.400 de MW, potrivit datelor Transelectrica. Astfel, la ora 10:15, importul de energie electrica era de 1.413 MW, consumul se ridica la 9.457 de MW, iar…

- Pretul energiei in Romania pe piata bursiera spot cu livrare luni este cel mai mare din regiune, la o diferenta de aproximativ 30% fata de celelalte tari cu care Romania este cuplata, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM, operatorul pietei. Astfel, in Romania, energia s-a tranzactionat…

- Astfel, in Romania, energia s-a tranzactionat cu 83,10 euro pe MWh, in timp ce un Ungaria, pretul este de 65,77 euro pe MW, in Slovacia - 63,74 euro pe MWh, iar in Cehia - 61,68 euro pe MWh. Diferenta dintre pretul din Romania (cel mai mare) si Cehia (cel mai mic) este de 36%. In lei, pretul…

- Romania importa joi dimineata peste 1.000 de MW pentru a-si asigura consumul de energie, care se ridica la aproape 8.000 de MW, in timp ce productia nationala nu depasea 6.960 de MW la ora 10:00, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica.…

- Joi dimineata la ora 10.00, Romania importa de 1.013 MW de electricitate, a opta parte din consumul inregistrat. In topul surselor de productie a energiei se afla carbunele (26%), urmat de hidrocarburi (25%), hidro (22%), nuclear (19%), eolian (9%), fotovoltaic (1,5%) si biomasa (0,6%).…

- Pretul energiei a crescut pe piata spot a bursei OPCOM cu 14% de pe zi pe alta, cel mai probabil unul dintre factori fiind posibila taxa care va afecta afacerile tuturor companiilor de profil. Astfel, pe varf, maine energia spot va costa peste 557 lei/MWh, media zilei crescand de la 343 lei pe MWh,…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM a ajuns la o medie de 373 lei pe MWh pentru energia cu livrare marti, 27 noiembrie, nivelul fiind aproape cu 62% mai mare comparativ cu ziua de 1 noiembrie, cand media a fost de de 230 de lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul…