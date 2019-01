Pretul energiei cu livrare sambata creste din nou la nivelul maxim de 650 de lei pe MWh, care a mai fost atins joi, Romania fiind in continuare cea mai scumpa piata din regiune, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM, informeaza Agerpres.

Astfel, energia cu livrare sambata are pe piata spot o medie zilnica de 390 de lei pe MWh, in crestere fata de vineri, cand era de 375 lei pe MWh. Aceasta desi in zilele de week-end consumul de electricitate si preturile sunt de regula mai mici decat in timpul saptamanii.

Pretul maxim, de 650 de lei pe MWh, se va inregistra in doua intervale…