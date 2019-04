Preţul electricităţii în România, la jumătate faţă de săptămâna trecută, ca urmare a producţiei mari de energie eoliană în Europa Pretul energiei in Romania, pe piata spot, a scazut luni la jumatate fata de cel inregistrat saptamana trecuta, avand o medie de 123 de lei pe MWh, ca urmare a productiei mari de energie eoliana din Europa, in special din Germania, si a consumului mic, datorat Pastelui catolic. Pretul din tara noastra este influentat de ceea ce se intampla pe pietele din Vest, intrucat piata spot din Romania este cuplata cu cele din Ungaria, Cehia si Slovacia, iar aceste doua tari din urma au schimburi masive fizice cu Germania, unde se gasesc foarte multe capacitati eoliene. In euro, pretul energiei ajunge la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

