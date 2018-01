Stiri pe aceeasi tema

- Prepararea cafelei la rece creste cantitatea de cafeina din aceasta bautura, spun chimisti de la Universitatea Thomas Jefferson din Statele Unite. Oamenii de stiinta americani au vrut sa afle cel mai bun mod de a prepara cafeaua. Dupa ce au studiat patru tipuri de cafea preparate…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile...

- George Mioc, un cunoscut afacerist american de origine romana, atrage atentia asupra creșterii prețurilor combustibilului, in Romania. Omul de afaceri considera Guvernul Tudose responsabil de creșterea prețurilor carburanților."Șoferii romani care in aceste zile circula prin țara sau prin…

- Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42 de lei mai scump decat acum sase luni. La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina – cu 7 bani, transmite…

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- Benzina s-a scumpit cu 8,66% fața de inceputul anului 2017, iar motorina a consemnat o majorare de preț de 11,2%, potrivit unei analize Libertatea bazate pe datele Comisiei Europene. Datele arata insa ca prețurile actuale sunt cu aproape 15% mai mari fața de valorile inregistrate in vara. Vina este…

- Evenimentul organizat de Primaria Galati va avea loc la Patinoarul Artificial, iar biletele se vor pune in vanzare din 20 decembrie, la casieria Teatrului Muzical. Pretul unui bilet este de doar 80 de lei de persoana si include mancarea si programul artistic. Spre comparatie, un loc la petrecerile de…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) a anunțat astazi, pentru perioada 13-26 decembrie, prețul plafon de comercializare la cea mai solicitata benzina Premium-95 la nivel de 17.41 lei pentru un litru, iar la motorina de 15.61 lei, informeaza MOLDPRES. Astfel, benzina…

- Potrivit Național, prețul mediu de la pompele bulgarești era de 1,003 euro la benzina și 1,025 euro la motorina, estimat la data de 27 noiembrie de la Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al prețurilor la carburanți al Comisiei Europene, in timp ce in Romania un litru de benzina costa 1,135 euro…

- Inspectorii Ministerului Agriculturii au monitorizat preturile a șase categorii de produse - oua, unt, lapte, zahar, ulei si paine - din trei mari lanturi de magazine: Kaufland, Mega Image si Carrefour. Raportul a vizat evolutia preturilor alimentelor in ultimele doua saptamani. Din raportul Ministerului…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a stabilit noile prețuri plafon la carburanți, transmite stirilocale.md Potrivit ANRE, un litru de benzina va costa 17,67 de lei, cu 12 bani mai ieftin decât în prezent. Motorina s-a scumpit cu 7 bani și…

- La stațiile de alimentare cu combustibil, prețurile benzinei vor scadea ușor, dar motorina se va scumpi și mai mult. Acest lucru rezulta din noile prețuri maxime cu amanuntul pentru principalele produse petroliere, care au fost publicate de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica și vor…

- Agenția Naționala pentru Reglementari in Energetica a afișat astazi noi prețuri-plafon pentru benzina și motorina, care vor fi valabile pana pe 12 decembrie curent. Astfel, un litru de motorina va costa in urmatoarele doua saptamani 15,85 de lei, cu 7 bani mai mult decat pana acum. Totodata, incepand…

- Pana la sfarsitul acestei luni, benzina si motorina se vor scumpi cu cel putin 4% fata de preturile actuale. Este estimarea specialistilor pe baza cotatiilor petrolului pe bursele internationale si a deprecierii leului in fata dolarului american, moneda in care se tranzactioneaza titeiul. Scumpirea…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 15 noiembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina crește cu 66 de bani, iar pentru motorina – cu 52 de bani, transmite…

- Pretul benzinei a ajuns aproape de pragul psihologic de 6 lei pe litru la multe statii de carburanti din tara. Iar pe alocuri, carburantii premium au atins deja acest prag. Nu s-a mai intamplat din 2016, inainte de reducerea accizelor si a TVA-ului. Doar in ultimul an, carburantii s-au scumpit, de fapt,…

- Prețul mediul al benzinei este de 5,16 lei/litru, in timp ce motorina a ajuns la 5,24 lei. Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 2,8%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 7 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei,…

- 6 lei ar urma sa coste litrul de benzina sau motorina. In doar cateva luni, carburanții costa cu aproape 1 leu mai mult pe litru, iar prețul ar urma sa creasca. Scumpirea nu vine singura, e in lanț. Prețul alimentelor a explodat. Fata de acum o luna, pretul oualor s-a dublat, carnea…

- Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.0%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 10 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile, potrivit unei analize a peco-online.ro . In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru a crescut cu 4.4%, ceea…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamini. Incepind de miine, 1 noiembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina crește cu 16 bani, iar pentru motorina – cu 8 bani, transmite IPN. Pentru un litru de benzina cu cifra…

- Motorina si benzina se scumpesc din nou. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit astazi un nou plafon pentru urmatoarele doua saptamani. Pentru un litru de benzina, soferii vor trebui sa achite 17 lei si 13 de bani, cu 16 de bani mai mult decat acum.

- La data de 23 octombrie (ultimele date disponibile), pretul mediu al benzinei vandute in statiile din Romania a fost de 5,07 lei pe litru, iar motorina costa 5,17 lei pe litru. In comparatie cu preturile afisate cu o saptamana in urma, preturile sunt mai mari cu patru bani pe litru, atat la benzina…

- Luna octombrie este ultima sansa a gospodinelor de a mai pune la pastrare roadele campului, pentru sezonul rece, aceasta fiind perioada ideala cand se pun muraturile la borcan. In piete legumele proaspete, provenite direct de pe ogor, se imputineaza pe zi ce trece. Iar pretul gogonelelor, al castravetilor…

- Benzina si motorina s-au scumpit mai mult decât contravaloarea accizelor introduse de Guvern. Potrivit unui raport al Comisiei Europene, citat de Libertatea, comerciantii au majorat preturile carburantilor cu 45 de bani pe litru în ultima luna, cu toate ca preturile combustibililor…

- Agentia Nationala pentru Reglementare în Energetica a stabilit noi preturi plafon de comercializare a carburantilor. Operatorii petrolieri vor afisa, de mâine, preturi cu 23 de bani mai mici pentru benzina si motorina. Pretul plafon pentru benzina cu cifra octanica 95 va fi de…

- Preturile la pompa au urcat din nou, ajungand vineri la 5,2 lei/litru pentru motorina si benzina (fata de 5,05 lei/litru in zilele anterioare) si la 2,4 lei/litru pentru gazul petrolier lichefiat (GPL), fata de 2,2 lei/litru. Soferii cred ca aceste scumpiri sunt „gaz pe focul tensiunilor politice”.…

- OMV Petrom, liderul pietei de distributie a carburantilor, a crescut preturile, in ultima saptamana, cu patru bani pe litru, potrivit calculelor ECONOMICA.NET. In ultima saptamana, OMV Petrom a crescut preturile la benzina si motorina cu patru bani pe litru, ceea ce face ca, in acest moment, pretul…

- „De data asta, nu mai au niciun motiv sa scumpeasca, a trecut si efectul accizelor, iar petrolul n-am auzit sa creasca prea mult. Cred ca ori au vazut ca rezistam la doua socuri si au zis ca mai ducem unul, ori au vrut sa puna gaz pe foc in zilele astea cu lupte politice”, a afirmat un sofer pe TIR…

- Preturile combustibililor au continuat sa creasca in ultima saptamana, dupa finalizarea procesului de majorare a accizelor, atat benzina, cat si motorina avand un pret la pompa de peste 5 lei pe litru. Duminica trecuta, pretul a crescut doar cu cinci bani pe litru chiar daca majorarea accizelor era…

- Petrolistii nu au transferat in totalitate cresterea de acciza in pret si, pentru ca preturile finale de la pompa sa nu creasca si mai mult, si-au redus marjele. Cresterea accizei la benzina si motorina, coroborata cu scumpirile mai mici decat cele estimate, operate de companiile petroliere, a condus…

- Cresterea accizei la benzina si motorina, coroborata cu scumpirile mai mici decat cele estimate, operate de companiile petroliere, a condus la preturi fara taxe, in Romania, sub media europeana. Petrolistii nu au transferat in totalitate cresterea de acciza in pret si, pentru ca preturile finale de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, referitor la majorarea pretului carburantilor, ca aceasta nu are legatura cu accizele, precizand ca daca transportatorii ameninta cu greva din aceasta cauza, „ce sa le spunem? Sa nu faca greva?”. „Pretul carburnatului nu a crescut din cauza…