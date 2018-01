Stiri pe aceeasi tema

- Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana prezinta statisticile evoluției europene a prețurilor combustibililor. In perioada cuprinsa intre 1 și 15 ianuarie in Romania carburantii s-au scumpit cu cca 3%, respectiv 16 bani pe litrul de benzina si…

- Carburantii s-au scumpit in ultima luna cu aproximativ 4%, in contextul aprecierii dolarului dupa perioada tumultoasa petrecuta pe scena politica autohtona, dar si a cotatiei internationale a petrolului. Potrivit datelor Comisiei Europene, in tara noastra, pretul mediu al benzinei era la 15…

- Scumpirea din ultimele doua saptamani a carburantilor, generata si de cresterea taxelor, in special a majorarii accizelor de anul trecut, a fost mai mare decat cea din Europa, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana.

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult în decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, în timp ce, în categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate în cazul combustibililor,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de…

- Producatorii din industria alimentara anunta ca in Romania va avea loc un nou val de majorari de preturi la carne, oua si paine. Cresterea euro in raport cu leul si productia slaba de anul acesta sunt principalele cauze. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare. Vestile proaste…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 10 ianuarie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 68 de bani, iar pentru motorina cu 60 de bani.

- Prețul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana era de 1,37 euro in prima zi a acestui an, in timp ce motorina avea un preț mediu de 1,26 euro/litru, conform datelor centralizate și anunțate de Eurostat.

- Inca o lovitura pentru fumatorii moldoveni. Pretul pentru un pachet de tigari cu filtru, produs de la intai ianuarie, va fi de cel putin 21 de lei, cu cinci lei mai mult decat a fost in 2017.

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- Pretul petrolului a inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 a inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran.

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile...

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana.

- Anul 2017 a fost anul „exploziei” prețurilor la carburanți. In doar șase luni, prețurile au crescut cu 19%. Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42…

- Preturile petrolului sunt aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și jumatate, dupa o explozie produsa la un oleoduct care aprovizioneaza cel mai mare terminal de export din Libia, incident care a redus productia acestei tari, transmite Bloomberg.Contractele futures pentru petrolul…

- Anul 2017 a fost anul „exploziei” prețurilor la carburanți. In doar șase luni, prețurile au crescut cu 19%. Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina, cu șapte bani.

- Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42 de lei mai scump decat acum sase luni. La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina – cu 7 bani, transmite…

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- Benzina s-a scumpit cu 8,66% fața de inceputul anului 2017, iar motorina a consemnat o majorare de preț de 11,2%, potrivit unei analize Libertatea bazate pe datele Comisiei Europene. Datele arata insa ca prețurile actuale sunt cu aproape 15% mai mari fața de valorile inregistrate in vara. Vina este…

- De ce ne era teama nu am scapat: un nou val de scumpiri, chiar in prag de sarbatori. Institutul National de Statistica a facut astazi public un top al scumpirilor in care ouale conduc detasat, cu 30 la suta in plus la pret fata de luna octombrie. Ministrul Agriculturii spune ca scumpirile nu sunt justificate.…

- Conform datelor pubicate, marți, de catre Institutul Național de Statistica, pretul oualor a crescut cu aproape 30%, iar cel al untului cu 7%, în timp ce combustibilii s-au scumpit cu 2,7%.În ceea ce privește capitolul marfuri alimentare, fructele proaspete s-au scumpit…

- La capitolul marfuri alimentare, fructele proaspete s-au scumpit cu 2,2%, laptele si produsele lactate au costat mai mult cu 1,35%, pretul untului a crescut cu 6,9%, iar cel al oualor s-a majorat cu 29,2%, în noiembrie 2017 fata de octombrie 2017. La capitolul marfuri nealimentare, pretul…

- Pretul oualor a crescut cu aproape 30%, untul cu 7%, iar combustibilii s-au scumpit cu 2,7%. Tutunul si tigarile cu circa 2%, în noiembrie fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). La…

- UPDATE Preturile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% si a celor nealimentare cu 4,12%, a anunțat Institutul National de Statistica. Ouăle, untul…

- Apartamentele din Brașov s-au scumpit pe parcursul lunii trecute. Prețul mediu de vanzare solicitat de catre proprietari a crescut cu 10 euro pe mp fața de finele lunii octombrie și a ajuns la 1.000 de euro/mp. Cel mai mult s-au scumpit apartamentele aflate in blocuri noi, respectiv cu 24 de euro/mp.…

- Prețul mediu al energiei pentru vineri, 24 noiembrie, este de 344 de lei pe MWh, pe piața spot a bursei de specialitate OPCOM, adica în creștere cu 38% fața de acum o saptamâna, când electricitatea costa 249 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului pieței, citate de Agerpres.…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a lansat, miercuri, in ședința de Guvern, un atac dur la adresa lui Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, dupa declarațiile recente ale acestuia. Motivul: prețul oualor, care este nejustificat.„Dat fiind faptul ca in piața prețul la unele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, ca nu poate micșora prețul la alimente și ca nu ințelege scumpirea lor, precizand spre exemplu ca, deși producatorii au ieftinit carnea de porc, aceasta s-a scumpit pe piața. Ca sa înțeleaga de ce s-au scumpit ouale, carnea…

- Reacția lui Petrescu cand a fost intrebat daca vrea sa cumpere Dinamo Decizia lui Ionuț Negoița de a vinde clubul Dinamo a starnit un val de reacții in fotbalul romanesc. Printre cei care au comentat s-a numarat și antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu. Negoița cere 4 milioane de euro în…

- Un producator important de oua de pe piața din Romania care furnizeaza marfa inclusiv in supermarketurile din țara susține ca scumpirea acestui aliment esențial a fost provocata de blocarea importurilor din țari precum Polonia și Cehia, impusa de Uniunea Europeana. Acesta il contrazice astfel pe ministrul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 15 noiembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina crește cu 66 de bani, iar pentru motorina – cu 52 de bani, transmite…

- Potrivit datelor Eurostat, litrul de motorina este mai scump in Romania decat in Luxemburg, tara cu cele mai mari salarii din Europa! In medie, in ultima luna, motorina s-a scumpit cu 26 de bani, iar benzina cu 24 de bani. Cei mai ieftini carburanti din Europa sunt in tara vecina, Bulgaria. Eurostat…

- Ouale, legumele, conservele de legume si fructele proaspete s-au scumpit cu peste 6%, untul costa mai mult cu aproape 5%, pretul energiei electrice s-a majorat cu aproximativ 7%, iar cel al combustibililor cu 3,4%, in octombrie fata de septembrie, potrivit Institutului National de Statistica (INS).…

- Potrivit unui comunicat emis de Institutul Național de Statistica, ouale, legumele, conservele de legume si fructele proaspete s-au scumpit cu peste 6%, untul costa mai mult cu aproape 5%, pretul energiei electrice s-a majorat cu aproximativ 7%, iar cel al combustibililor cu 3,4%, în…

- Potrivit unui comunicat emis de Institutul Național de Statistica, ouale, legumele, conservele de legume si fructele proaspete s-au scumpit cu peste 6%, untul costa mai mult cu aproape 5%, pretul energiei electrice s-a majorat cu aproximativ 7%, iar cel al combustibililor cu 3,4%, în…

- Gospodinele sunt ingrijorate. Prețul produselor de baza au sarit in aer! Untul, ouale, zaharul, faina au prețuri nemaintalnite. Cel mai banal pachet de unt costa anul trecut 2,50 lei, iar acum depașește 6 lei. Cei mai afectați sunt pensionarii și cei cu salarii mici, care iși numara fiecare banuț. Majoritatea…

- Prețul mediul al benzinei este de 5,16 lei/litru, in timp ce motorina a ajuns la 5,24 lei. Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 2,8%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 7 lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei,…

- Prețul mediul al benzinei este de 5,16 lei/litru, în timp ce motorina a ajuns la 5,24 lei. Comparativ cu luna trecuta, prețul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 2,8%, ceea ce înseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 7 lei mai mult decât în…

- In piața imobiliara din Timișoara exista o evoluție pozitiva a prețurilor de tranzacționare in anul 2017. Daca in luna ianuarie a anului 2017 apartamentele erau tranzacționate la un preț mediu de 1.000 de euro pe metru patrat, in luna septembrie au fost tranzacționate la un preț mediu de…

- Pretul gazelor vandute de producatorii interni a crescut cu 50% din aprilie, cand piata a fost liberalizata, desi Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) dadea asigurari ca scumpirea nu va fi mai mare de 2,5%, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 1 noiembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina crește cu 16 bani, iar pentru motorina – cu 8 bani, transmite…

- La data de 23 octombrie (ultimele date disponibile), pretul mediu al benzinei vandute in statiile din Romania a fost de 5,07 lei pe litru, iar motorina costa 5,17 lei pe litru. In comparatie cu preturile afisate cu o saptamana in urma, preturile sunt mai mari cu patru bani pe litru, atat la benzina…