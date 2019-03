Preţul carburanţilor în România, peste media UE. Scumpiri record la benzină In Romania, benzina costa in prezent, fara taxe, 0,536 euro pe litru, iar media UE este de 0,518 euro pe litru. Spre comparatie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, in Romania, 0,501 euro pe litru, iar media UE era de 0,497 euro pe litru. Se observa, astfel, ca pretul benzinei in tara noastra a crescut cu 0,035 euro pe litru, in timp ce, in UE, scumpirea este de 0,021 euro pe litru. In ceea ce priveste motorina, pretul in Romania ajunge in prezent la 0,620 euro pe litru, fata de 0,605 euro pe litru, cat este media UE. La mijlocul lunii februarie, motorina costa 0,602 euro… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania continua sa fie mai mare decat media Uniunii Europene, iar, in cazul benzinei, scumpirea din ultimele patru saptamani a fost mai mare decat cea de la nivelul blocului comunitar, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES.In…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania continua sa fie mai mare decat media Uniunii Europene, iar, in cazul benzinei, scumpirea din ultimele patru saptamani a fost mai mare decat cea de la nivelul blocului comunitar, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES.…

- In Romania, benzina costa, in prezent, fara taxe, 0,525 euro pe litru, iar media UE este de 0,509 euro pe litru, potrivit datelor publicate de Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de Agerpres. Pentru comparatie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, in Romania, 0,501 euro pe litru, iar…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania continua sa fie mai mare decat media UE, iar, in cazul benzinei, scumpirea din ultima luna este de doua ori mai mare fata de cea de la nivelul intregii Uniuni. În România, benzina costă în prezent, fără taxe, 0,525 euro pe litru,…

- "Monitorul preturilor", care va include date cu privire la aproximativ 30.000 de produse alimentare si carburanti auto, va fi gata pana la mijlocul acestui an, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Potrivit acestuia, la sfârşitul lunii decembrie 2018,…

- Astfel, in Romania, benzina costa in prezent, fara taxele impuse de stat, 0,501 euro pe litru, iar media UE este de 0,497 euro pe litru. In ceea ce priveste motorina, pretul in Romania ajunge la 0,602 euro pe litru, in timp ce media UE este de 0,595 euro pe litru. Preturile in Romania au inceput…

- Sanctiunea a fost aplicata pentru limitarea accesului companiei Simplus Invest SRL la reteaua sa de telefonie mobila in perioada 2011-2015, blocandu-i activitatea de transmitere a mesajelor comerciale catre si de catre clientii Orange. Accesul la rețeaua Orange este indispensabil pentru…

- Prețul benzinei ar urma sa creasca cu 7-10 bani pe litru, in 2019, potrivit companiilor petroliere. De la 1 ianuarie 2019, benzina comercializată pe piaţa din România va conţine 8% biocarburant, faţă de 4,5% până acum, potrivit unei ordonanţe de urgenţă…