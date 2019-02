Preţul carburanţilor fără taxe în România a ajuns MAI MARE decât media europeană Astfel, in Romania, benzina costa in prezent, fara taxele impuse de stat, 0,501 euro pe litru, iar media UE este de 0,497 euro pe litru. In ceea ce priveste motorina, pretul in Romania ajunge la 0,602 euro pe litru, in timp ce media UE este de 0,595 euro pe litru. Preturile in Romania au inceput sa depaseasca nivelul mediu european inca de la inceputul lunii februarie, diferenta accentuandu-se din ce in ce mai mult. Totusi, in ultimele luni ale anului trecut, soferii romani plateau la pompa mai putin decat media europeana. Cu toate taxele incluse (accizele si TVA), preturile din tara noastra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

