- Anul 2019 va avea mult fotbal, concentrat in perioada verii, cu Mondialul feminin, Cupa Africii pe Natiuni si Copa America, in timp ce rugby-ul va propune Cupa Mondiala in Japonia, iar Mondialele de atletism vor avea loc tot intr-o destinatie exotica, Doha, capitala Qatarului, scrie AFP.

- Fundasul Vincent Kompany a dezvaluit un episod inedit de la Cupa Mondiala din Rusia, care a ajutat Belgia sa castige meciul cu Brazilia (2-1) din sferturile de finala, inainte de a obtine medaliile de bronz, relateaza agentia EFE. Kompany a povestit ca, in ajunul meciului cu Brazilia, nu a putut dormi…

- Un roman a atacat un carabinier dupa ce a fost trezit din somn. Barbatul consumase mult alcool și a adormit la volanul mașinii, iar la un moment dat un polițist a venit sa-l intrebe daca se simte...

- Propunerea legislativa privind introducerea bauturilor racoritoare cu un continut ridicat de zahar in categoria produselor pentru care se percep taxe, a trecut de Senat, prin adoptare tacita, ca urmare a implinirii termenului pentru dezbatere si adoptare. Proiectul initiat de parlamentarii din tot…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a afirmat ca noua Liga a Natiunilor, care a inlocuieste meciurile amicale internationale in anii in care nu se disputa preliminarii pentru Campionatul European sau Cupa Mondiala, s-a bucurat de un succes peste asteptari, informeaza agentia EFE. "Liga…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa participe, ca suporteri, la meciul de fotbal dintre echipele nationale ale Muntenegrului si Romaniei, de pe 20 noiembrie, la Podgorica, ca accesul pe stadion se va face pe baza biletului si a unui document de calatorie valabil.…

- Tarile din Balcani nu au organizat niciodata Cupa Mondiala, insa fosta Iugoslavie, care s-a destramat in 1991, a gazduit un turneul final al Campionatului European 1976 cu patru echipe. ''Cred ca merita sa discutam acest plan al lui Tsipras (premierul elen Alexis Tsipras), a declarat Borisov cu prilejul…

- In acest an, galezul Geraint Thomas a fost cel care triumfat. Trofeul care i-a revenit și pe care l-a ținut in brațe sub Arcul de Triumf a fost furat in timpul unui show de ciclism la Birmingham. Conform cotidianului ”The Guardian”, de furt s-a plans echipa britanica Sky, care a precizat ca trofeul…