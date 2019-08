Pretul oficial al gramului de aur a crescut la BNR, in prima jumatate a anului, de la 169,8 lei gramul pe 3 ianuarie la peste 200 de lei gramul in prezent. Pretul aurului inregistreaza cresteri importante si pe piata internationala, situandu-se la maximul ultimilor sase ani fata de dolar, la 1.487,84 dolari/uncie la ora trimiterii acestei stiri. Pretul este totusi mai redus fata de maximele atinse in 2011, cand a depasit 1.800 de dolari uncia. Analistii pun (...)