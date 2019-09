Stiri pe aceeasi tema

- Universul filmelor de animație premiate recent la cele mai importante festivaluri din intreaga lume este vedeta celei de-a 14-a ediții Animest, intre 4 și 13 octombrie, arata un comunicat.Programul Animest.14 include in 2019 proiecții in premiera in Romania timp de zece zile oranizatori promițand…

- Muzicianul american Rob Zombie va lansa saptamana viitoare filmul horror „3 From Hell”, al treilea dintr-o serie inceputa in urma cu aproximativ doua decenii, potrivit Variety, potrivit news.ro.Compozitor, scenarist si regizor, Rob Zombie (pe numele real Robert Bartleh Cummings) readuce in…

- Un nou documentar de lungmetraj despre Dolly Parton va dezvalui viata artistei dincolo de luminile scenei, a anuntat BBC, potrivit Press Association. Filmul, intitulat provizoriu ''Dolly's Country'', isi propune sa arate viata reala a cantaretei americane in spatele statutului de…

- Filmul live-action "Mulan" (Disney) a devenit teren de lupta impotriva regulilor guvernarii autoritare de la Beijing dupa ce vedeta sa, Crystal Liu Yifei, nascuta in China, a redistribuit un mesaj de propaganda al Chinei prin care este sustinuta reactia fortelor de ordine la adresa protestatarilor din…

- Actorul Jared Leto negociaza pentru a interpreta rolul unui asasin in lungmetrajul "The Little Things", in care au fost deja distribuiti Denzel Washington si Rami Malek, potrivit site-ului revistei Variety, citat de EFE, potrivit Agerpres. Jared Leto poarta in aceasta perioada discutii cu echipa…

- Productia Disney-Marvel a generat incasari de 2,79 miliarde de dolari, la nivel global, potrivit boxofficemojo.com. Filmul se afla la 500.000 de dolari in urma „Avatar” (2,789 miliarde de dolari), diferenta recuperata weekendul trecut, scrie Variety.

- Halle Bailey va fi Ariel in filmul live-action „The Little Mermaid”, produs de Disney, iar acesta va fi primul rol principal intr-un lungmetraj pentru cantareata in varsta de 19 ani cunoscuta ca parte a duo-ului R&B Chloe x Halle, scrie news.ro.Regizorul Rob Marshall a petrecut ultimele…