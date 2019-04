Preț locuințe. Vești proaste pentru români Pretul locuintelor a crescut cu 4,2% in zona euro si in Uniunea Europeana cu 4,7% in trimestrul patru din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, un avans mai mare fiind inregistrat in Romania, unde pretul locuintelor a crescut cu 5,3% in ritm anual, potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In primul trimestru din 2019, in randul statelor membre, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Slovenia (18,2%), Letonia (13,7%), Slovenia (11,8%) si Cehia (9,9%), singurul declin fiind in Italia (minus 0,6%). … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

