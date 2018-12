PREȚ GAZE, plafonare. Limitare pe trei ani PREȚ GAZE, plafonare ”Stabilirea unui plafon privind pretul la gaze este alta masura avuta in vedere pentru a proteja atat consumatorii casnici cat si mediul economic. Din pacate, comportamentul unor companii in diferite sectoare de activitate arata foarte clar un dispret, putem spune, fata de ce inseamna economia din Romania, un comportament desigur in baza unor legi existente, un comportament incorect fata de ce inseamna economia din Romania, unde aceste companii si-au gasit proiecte, dezvolta proiecte, dar care prin diferite metode, cum e cazul sectorului de gaze sa spunem, aplica preturi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

