- Andreea, tanara mama din Calinești, Argeș, ucisa prin mai multe lovituri de cuțit, a lasat in spate o mama indurerata și o familie ale carei lacrimi nu se mai opresc. Mama tinerei, Mihaela, nu iși poate reveni din șoc și transmite, pe rețelele de socializare, numeroase mesaje de durere.

- Alin Țurlea, principalul suspect in cazul morții Andreei, tanara gasita fara suflare in casa ei din Calinești, a facut ultima postare pe contul sau de Facebook in urma cu cateva saptamani. Prietenii barbatului au fost emoționați de imaginea urcata de acesta pe celebra rețea de socializare. Citește și:…

- Noi detalii teribile ies la iveala in cazul crimei de la Calinești , in județul Argeș, unde o tanara in varsta de 30 de ani, mama a doi copii, a fost ucisa in casa cu mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect este fostul soț al fetei. El a fost reținut pentru 24 de ore. Trupul Andreei a fost…

- Parinții Andreei Țurlea, tanara ucisa in localitatea argeșeana Calinești, sunt ingenuncheați de durere. Imaginea cu fiica lor zacand intr-o balta de sange in casa nu o vor putea uita vreodata și se gandesc cu groaza la momentul in care vor fi nevoiți sa le spuna nepoților lor ce a pațit Andreea. Cu…

- Doi frați din județul Argeș au ramas orfani de mama, dupa ce aceasta a fost injunghiata mortal. Crima infioratoare a fost descoperita de parinții tinerei, care au suferit un șoc in momentul in care i-au gasit trupul fara viața intr-o balta de sange. Victima se afla in proces de divorț și, recent, ea…

- Povestea Andreei, o tanara de 25 de ani care a murit saptamana trecuta in județul Vrancea intr-un accident rutier, a emoționat o țara intreaga. Prietenii tinerei au facut un apel pe Facebook, dupa ce cațelușa pe care o iubea nespus de mult a disparut dupa moartea acesteia. Dupa accidentul in care Andreea…

- Polițistul de la Brigada Rutiera care a murit in 2015 dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa din mijlocul drumului, ar fi implini astazi 31 de ani. Mama lui a transmis un mesaj sfașietor.

- Horia Brenciu și-a cucerit prietenii din mediul online cu un mesaj in care vorbește simplu despre partenera sa de viața. Binecunoscutul artist Horia Brenciu a publicat o imagine cu soția sa, Alice Dumitrescu pe contul sau de Facebook. Mesajul care insoțește poza este unul simplu, dar plin de semnificație.…