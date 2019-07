Presupus traficant de persoane reţinut în estul Ungariei cu 31 de migranţi clandestini în maşină Agentii Biroului pentru vami si impozite au vrut sa opreasca masina in cauza luni pe autostrada M3 pentru un control de rutina, dar soferul in varsta de 54 de ani a incercat sa fuga, fiind in cele din urma oprit in oras, prilej cu care agentii au constatat ca in furgoneta se aflau 29 de barbati si doi minori.



Pasagerii nu au putut prezenta acte de identitate sau calatorie. Douazeci si noua dintre ei au sustinut ca sunt afgani, iar doi indieni.



Soferul, care este din Budapesta, este banuit de trafic de persoane.



In interesul anchetei, politia a refuzat sa dezvaluie…

Sursa articol: dcnews.ro

