- Mamele din Baia Mare sunt revoltate și iși exprima neputința reclamand ca un individ care ar fi agresat doi copii din oraș este lasat in libertate de catre autoritați. Raluca Matei Gherghel a postat pe rețelele de socializare un mesaj și mai multe fotografii realizate dupa o filmare. „ATENȚIE‼️ Parinți,…

- Un tanar din Iași a fost reținut dupa ce a harțuit o fata pe Facebook, folosind mai multe conturi false dupa ce tanara il blocase de rețeaua de socializare. Individul de 22 de ani l-a amenințat și pe un prieten de-al fetei, mazgalindu-i ușa cu vopsea roșie. Potrivit polițiștilor, George Olariu, in varsta…

- Miercuri, 10 aprilie, de la ora 16, in Salonul Artelor va avea loc o intalnire in cadrul proiectului regional „Familia de succes – Festivalul salamului din biscuiti”. Festivalul, ajuns la editia a VI-a, este organizat de Inspectoratul Scolar Maramures in colaborare cu Biblioteca Judeteana, sub coordonarea…

- Un satmarean a devenit vedeta pe Facebook dupa ce și-a parcat mașina pe o trecere de pietoni din Baia Mare. Cand a vazut ca este fotografiat, s-a dat pe scandal. „S-a intamplat in Baia Mare, pe Bld Republicii. Dupa o buna vreme de cand vazusem mașina, și intamplator am revenit pe acolo, se intorcea…

- Un tanar abia ieșit din pușcarie a vrut sa-și ia viața azi. Acesta a avut un șoc cand s-a intors acasa și și-a gasit iubita cu altcineva. Barbatul n-a suportat umilința și a anunțat ca se va sinucide. Și nu oricum, ci live pe Facebook! Barbatul in varsta de 29 de ani din comuna Ferneziu, județul Maramureș…