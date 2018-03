Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au stabilit identitatea celui de-al doilea barbat care și-a pierdut viața în explozia produsa marți, 20 martie, la ieșirea dintr-un magazin din strada Armeneasca, intersecție cu Alexei Mateevici, transmite IPN. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima este…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat ca Departamentul a pregatit o serie de restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite. Mai mult, presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului.

- Un barbat suspectat a fi autorul seriei de explozii din Texas, in orasul Austin, s-a detonat miercuri in masina in momentul in care urma sa fie retinut de o echipa SWAT, a anuntat Politia, scriu AFP si The Associated Press.

- Explozia de la magazinul alimentar din Chisinau a fost provocata intentionat. Este una dintre versiunile Inspectoratului General al Politiei, care sustine ca unul dintre barbatii morti in urma deflagratiei ar fi aruncat intentionat explozibilul fiind afectat de problemele din

- Politia din orasul american Austin este in alerta maxima, din cauza unor atacuri in serie comise cu colete-capcana. Doi oameni au murit pana acum in mai multe astfel de incidente petrecute in capitala statului Texas.

- Explozia unui colet capcana a ranit marti seara un barbat la Austin, in statul american Texas, informeaza Reuters.Initial se parea ca a fost al saselea atentat dintr-o serie, dar autoritatea americana pentru controlul alcoolului, tutunului, armelor de foc si explozivilor (ATF) si Biroul Federal…

- Manelistul Adi Minune a avut probleme cu Poliția dupa ce a fost reclamat de mai multe persoane. Cu toate ca vestitul lautar a incercat sa-i convinga pe oamenii legii ca este nevinovat, aceștia nici n-au vrut sa-l asculte.

- Un angajat al companiei americane de curierat rapid FedEx a fost ranit marti in explozia unui colet-capcana produsa intr-un centru de distributie din Schertz, in regiunea San Antonio din statul Texas, la numai doua zile dupa explozia altui colet-capcana la Austin, capitala acestui

- Politia federala americana (FBI) investiga marti o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti (ora…

- Patru bombe au explodat in ultimele patru saptamani in orasul Austin (statul Texas). Ultima explozie a avut loc duminica, soldandu-se cu ranirea a doua persoane, relateaza Reuters. "Cel mai probabil, este vorba de un individ care comite in serie atacuri cu bomba. Am observat o serie de similitudini…

- O serie de atacuri cu bombe comise in ultimele saptamani in orasul american Austin probabil sunt opera unui individ care vrea sa comita crime in serie, au anuntat luni anchetatorii, dupa ce doua persoane au murit si alte trei au fost ranite in incidente, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Iașiul se va infrați cu Houston. Primarul din Iași, Mihai Chirica, și omologul sau din Houston, Sylvester Turner, au semnat miercuri, Memorandumul de Cooperare dintre cele doua orașe. Momentul marcheaza demararea de activitați comune intre cele doua orașe, in urmatorii doi ani. La sfarșitul perioadei,…

- Politia urmareste traseul crimelor rasiste din Austin, statul american Texas, dupa o serie de trei incidente cu colete care au explodat si care au facut doi morti si mai multi raniti in zece zile.

- Doua persoane au murit și o a treia este grav ranita in urma unei serii de atacuri cu colete-capcana in Austin, Texas. Polițiștii spun ca au gasit o legatura intre doua incidente, dar precizeaza ca nu știu inca care este motivația din spatele atacurilor. Doua persoane au murit și o a treia este in stare…

- Trei explozii in Texas au ucis doi oameni si au ranit doua femei. Deflagratiile au provenit de la trei colete livrate la domiciliile victimelor. Politia spune ca intre cele trei atacuri exista o legatura, transmite CNN. Cele trei explozii au avut loc in Austin, Texas, in momentul in care oamenii au…

- Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan. Primul pachet capcana, lasat la intrarea intr-o casa din Austin, a explodat pe 2 martie si a omorat un barbat in varsta de 39 de ani.Politia nu a incadrat deocamdata…

- Politia londoneza a anuntat luni spitalizarea "din precautie" a doua persoane, dupa ce un colet suspect a fost descoperit in Norman Shaw Buildings - una dintre cladirile ce compun parlamentul britanic - si al carui continut s-a dovedit, dupa ce a fost analizat, lipsit de riscuri, informeaza AFP.…

- Politia de Frontiera Restrictii de trafic pentru automarfare pe teritoriul Ungariei Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena, care l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a indicat politia locala, preluata de AFP. Atacatorul 'a decedat pe loc', a precizat pentru AFP un purtator de…

- Politistul Marian Godina critica adoptarea de catre Senat a propunerii legislative care prevede, printre altele, ca radarele sa fie doar pe masini cu insemnele Politiei. Potrivit politistului brasovean, “numarul de accidente rutiere avand cauza viteza excesiva va crește alarmant dupa intrarea in vigoare…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

- Tabara a fost instalata anul trecut de suporterii liderului opozitiei, Mihail Saakashvili, caruia i s-a retras cetatenia ucrainiana. Saakashvili, fost presedinte al Georgiei, a fost deportat in Polonia luna trecuta. Majoritatea suporterilor lui Saakashvili au parasit tabara dupa deportarea…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise in urma unui atac armat intr-un camin de la Universitatea din Michigan. Poliția locala nu a oferit detalii despre identitatea victimelor și despre suspect, care este inca in libertate. Campusul universitar a fost inchis. If you’re…

- Politia turca a confiscat aproape 2.000 artefacte istorice intr-o operatiune care a vizat traficantii din Istanbul, a afirmat joi agentia de presa Dogan, citata de DPA. Politia a retinut doi suspecti si a confiscat 1.981 de artefacte, care au fost returnate unui muzeu local, a completat sursa citata.…

- O întâmplare care pare scoasa dintr-o comedie a avut loc, zilele trecute, când un român și-a uitat soția în parcarea unei autostrazi din Ungaria, în apropiere de localitatea ungara Szeged.Incidentul a avut loc, marți, în jurul orei 11.30,…

- Doua treimi din populație se declara mulțumita de activitatea poliției comunitare. Cea mai mare încredere oamenii o au în pompieri – 26,8% din respondenți. Pompierii sunt urmați de poliția de sector – 13,2%; echipele de reacționare operativa (902) – 14% și poliția de…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, beneficiind de suportul Serviciului Criminalistic, au reușit probarea activitații infracționale a doi barbați.Cei in cauza au fost reținuți, iar ulterior arestați preventiv, fiind cercetați pentru savarșirea unor infracțiuni de furt calificat. La data de 20 februarie,…

- Baiatul de 16 ani care a intrat cu un pistol de tip airsoft in incinta Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, in pauza mare, a fost amendat de jandarmi. Minorul, care este elev la un alt liceu din oraș, a fost amendat cu 500 de lei pentru ca a intrat fara drept intr-o instituție de invațamant. In…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus ieri, 19 februarie 2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului BORDEA PETRICA, in varsta de 45 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Initial, la data de 18.02.2018 Politia municipiului Sebes a fost…

- Potrivit bilantului pentru anul 2017 prezentat de catre reprezentantii Politiei de Frontiera, in anul 2017 au fost constatate 8.436 infractiuni si 8.155 contraventii. Cele mai multe infractiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegala a frontierei (2.852 fapte), urmate de infractiunile…

- Un sofer din Florida, Statele Unite, a sunat la numarul de urgenta 911 sa anunte ca pedala de acceleratie de la BMW i-a ramas blocata la 150 de kilometri pe ora in timp ce se deplasa pe autostrada.

- Cei doi tineri din Romania, acuzati de politistii din Statele Unite ca ar fi accesat sistemul camerelor de supraveghere din Washington, inainte de investirea lui Donald Trump, vor fi extradati.

- Jurnalistei postului de televiziune rusești RTVI, cetațencei ruse, Mariana Minsker, dar și operatorului RTVI li s-a interzis sa intre pe teritoriul Moldovei, deoarece ei nu au putut confirma scopul vizitei in republica, a declarat pentru RIA Novosti Serviciul de presa al Poliției de Frontiera a republicii.…

- Politia belgiana a perchezitionat miercuri sediul companiei Semlex, lider in producerea de acte de identitate si documente de calatorie pentru tari africane, si locuinta directorului sau general, Albert Karaziwan, intr-un caz de spalare de bani si coruptie, transmite Reuters. ''Realizam aceste perchezitii…

- Astfel, in intervalul 1 - 30 noiembrie 2017, fata de primele 11 luni din anul anterior, cresterea cu 7,6% a cifrei de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, s-a datorat activitatii din comertul cu ridicata nespecializat (+16,5%), comertul…

- Datele despre traversarea frontierei și plecarea in Italia a tinerei care a acuzat de neglijența medicii de la Centrul Mamei și Copilului nu au fost furnizate de catre Poliția de Frontiera, ci de catre un „operator extern", care are acces la Sistemul informational integrat al Politiei de Frontiera…

- Cu bani falși in portofel a fost prins un tanar cu dubla cetațenie, romana și Republica Moldova. Poliția de Frontiera a explicat cum l-a prins și cum arata care diferența intre bancnotele reale și cele falsificate.

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Poliția de Frontiera a facut publice datele acumulate din ultimele 24 de ore, potrivit carora, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 58 137 traversari, dintre care un numar de 30 517 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova. Astfel, comparativ cu aceeași zi a anului…

- Polițiștii rutieri i-au luat la bani marunți pe șoferii de taxi și nu puține au fost neregulile constatate. Sancțiuni s-au dat și pentru lipsa centurii de siguranța sau lipsa contractului de la dispecerat. Zeci de taximetriști au fost luați la control in municipiul Buzau, in mai toate stațiile de taxiuri.…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Pe 4 decembrie, dupa incidentele dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei, ziarul a solicitat Poliției sa spuna daca ideea Gabrielei Firea avea avizele legale. La finalul lui noiembrie, Gabi Firea a decis ca in Piața Victoriei sa aiba loc un targ de Craciun, cu loc de concerte.…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a anuntat ca in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei se prefigureaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. Pentru evitarea aglomerarilor s-a…