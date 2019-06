Prestaţie strălucitoare a ansamblului de muzică tradiţională a Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” – Deva, în Franța Ansamblul de muzica traditionala “Romanasul” al Liceului de Arte “Sigismund Toduta” – Deva prezent pentru a patra oara la Festivalul International de Muzica Universitara (FIMU) – Belfort, Franta In perioada 6-10 iunie 2019 a avut loc cea de-a 33-a editie a Festivalului International de Muzica Universitara organizat in orasul Belfort din regiunea Franche- Comte, Franta. Festivalul este organizat in fiecare an in perioada Sarbatorii Rusaliilor (catolice) si se bucura an de an de prezenta a numerosi artisti si ansambluri artistice de amatori din diverse tari si culturi, veniti din… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

