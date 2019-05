Stiri pe aceeasi tema

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se desfasoara in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, este in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se desfasoara in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, este in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se va desfasura in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, va fi difuzat in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- Vedeta pop Madonna s-a relaxat inainte de spectacolul sau pe scena concursului muzical Eurovision 2019, gazduit de Israel, participand joi la un eveniment in Tel Aviv, relateaza Reuters. ''Regina muzicii pop'' a fost surprinsa de paparazzi in timp ce se indrepta catre un…

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se va desfasura sambata, 18 mai, la Tel Aviv, iar organizatorii au anuntat ordinea intrarii in concurs. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, va fi difuzat in direct de TVR.

- Recitalul pe care cantareata americana Madonna ar trebui sa il sustina sambata, in finala Eurovision de la Tel Aviv, este pus sub semnul intrebarii, deoarece artista nu a semnat inca un contract cu organizatorii, anunța News.ro.

- Cantareața americana Madonna iși apara decizia de a canta la concursul Eurovision, in Israel, și afirma ca nu se va supune niciunei agende politice, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Artista va susține un recital in Tel Aviv sambata, in timpul finalei competiției. Locul de desfașurare al…

- Madonna canta la Eurovision? Iata cati bani se spune ca ar primi! Pentru a doua oara in istoria Eurovision, un artist international de prima liga sustine un recital special in finala competitiei (Justin Timberlake a cantat in finala de la Stockholm, din 2016). Conform zvonurilor, Madonna a acceptat…