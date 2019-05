Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Arges au atacat salupa pe care se afla un grup de ornitologi din Germania, veniti sa studieze fauna din biosfera. La bordul unei salupe de mare viteza, teribilistii au provocat valuri periculoase si au aruncat cu un pahar de sticla in cercetatori. Romanul care insotea grupul si unul…

- Centrul Rațiu pentru Democrație va invita sa participați la Rațiu Dialogues on Democracy, eveniment anual dedicat discuțiilor și viziunii comune asupra democrației, pentru acest motiv adunandu-se la Turda, orașul natal

- Un singur incendiu a fost inregistrat la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, de la inceputul anului, contrar celor afirmate de ministrul de Interne, Carmen Dan. Acesta a avut loc la o locuinta din sat, in ziua de 11 februarie. Pana la finele lui martie, politistii de frontiera ar fi avut suficient timp…

- Blocul politic ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, cheama Partidul Socialistilor la discutii publice pe motiv ca ar fi ingrijorati de ca „procesul de constituire a organelor de lucru ale Parlamentului este tergiversat, fiind blocata discutarea si adoptarea legilor necesare pentru eliberarea…

- Sunt controale de amploare, incepand de marti noapte, in traficul european. Politistii rutieri din toate statele Uniunii Europene actioneaza simultan pentru depistarea celor care depasesc viteza legala.

- Paza de costa a descoperit, marți seara, plutind in deriva in Marea Neagra, in zona platformelor marine din Constanța, 200 de kilograme de cocaina. Drogurile fac parte, cel mai probabil, din același transport de cocaina descoperit in urma cu o saptamana in Delta Dunarii. Cocaina are o puritate de 90%,…

- Mai mult de jumatate din cele 150 de milioane de euro alocate prin programul Strategia Dunarii celor 12 județe riverane din Romania, mai exact 81 de milioane de euro, au fost obținuți de Consiliul Județean Galați, cu patru proiecte de investiții pentru drumurile județene. Secretul succesului: au demarat…

- Zeci de hectare de vegetatie si stuf au ars joi dupa amiaza in extravilanul orasului Sulina, cel mai probabil din cauza crescatorilor de animale din Delta care incendiaza stuful pentru o regenerare mai buna a plantei, a declarat, pentru AGERPRES, primarul orasului, Nicolae Radus.Incendiul este in extravilanul…