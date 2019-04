Stiri pe aceeasi tema

- UDMR cere, in programul sau pentru alegerile europarlamentare, ca guvernul de la Bucuresti sa nu isi bata joc de proiectele din fonduri pentru dezvoltare regionala. "Mai multe fonduri europene pentru dezvoltare! Cerem regruparea fondurilor pentru dezvoltare regionala! Sa nu lasam guvernul de la Bucuresti…

- Una dintre cele mai importante initiative finantate cu fonduri europene la Iasi a vizat reabilitarea retelelor sistemului centralizat de termoficare. Proiectele implementate de Primarie au debutat si intr-un context favorabil: acum sapte ani, cand au inceput si primele lucrari efective, sistemul a fost…

- Mii de oameni au oprit lucrul si au iesit in strada, astazi, pentru 15 minute, pentru a atrage atentia autoritatilor asupra ritmului lent de constructie a autostrazilor. Primari, antreprenori, angajati si soferi s-au alaturat unei campanii initiata de un om de afaceri sucevean, care a construit simbolic…

- Presedintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat astazi ca la data de 11 martie vor fi semnate contractele de finanțare a doua proiecte europene pentru modernizarea mai multor drumuri județene. Proiectele se refera la reabilitarea urmatoarelor sectoare de drum: -…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) va beneficia de fonduri europene in valoare de aproape 40 de milioane de euro prin patru proiecte de infrastructura in domeniul meteorologiei pe care le va termina de implementat in 2023, a declarat directorul general al institutiei, Elena Mateescu, cu…

- Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri. Fostul actionar dinamovist se va intoarce in spatele gratiilor la jumatate de an de cand a fost eliberat conditionat. UPDATE 07.00: Cristi Borcea s-a predat la IPJ Ilfov, in…

- Modelul Kelleth Cuthbert, angajata de compania Fiji sa le serveasca apa plata vedetelor prezente pe covorul rosu al galei Globurile de Aur 2019, da in judecata compania care a facut-o celebra.