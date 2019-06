PRESSALERT.ro transmite de la congresul PSD UPDATE 8 Mesajul arogant al lui Teodorovici

Stiri pe aceeasi tema

- Pesediștii s-au reunit, astazi, la Sala Palatului pentru a alege noul președinte al partidului dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare. Atmosfera de la Sala Palatului este mult mai relaxata ca anul trecut la congresul extraordinar. Nici urma de protestatari care sa injure ”ciuma roșie”. Delegații…

- Pesediștii s-au reunit, astazi, la Sala Palatului pentru a alege noul președinte al partidului dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare. Atmosfera de la Sala Palatului este mult mai relaxata ca anul trecut la congresul extraordinar. Nici urma de protestatari care sa injure ”ciuma roșie”. Delegații…

- Pesediștii s-au reunit, astazi, la Sala Palatului pentru a alege noul președinte al partidului dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare. Atmosfera de la Sala Palatului este mult mai relaxata ca anul trecut la congresul extraordinar. Nici urma de protestatari care sa injure ”ciuma roșie”. Delegații…

- Pesediștii s-au reunit, astazi, la Sala Palatului pentru a alege noul președinte al partidului dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare. Atmosfera de la Sala Palatului este mult mai relaxata ca anul trecut la congresul extraordinar. Nici urma de protestatari care sa injure ”ciuma roșie”. Delegații…

- Deputatul Liviu Plesoianu a declarat, sambata, inainte de Congresul PSD, ca si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al acestei formatiuni politice, pentru a avea posibilitatea de a transmite mesajul nemultumitilor din partid. El si-a manifestat opozitia fata de principalul candidat la sefia…

- Pesediștii s-au reunit, astazi, la Sala Palatului pentru a alege noul președinte al partidului dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare. Atmosfera de la Sala Palatului este mult mai relaxata ca anul trecut la congresul extraordinar. Nici urma de protestatari care sa injure ”ciuma roșie”. Delegații…

- Congresul organizat dupa intemnițarea lui Liviu Dragnea va avea loc in 29 iunie 2019, la Sala Palatului din Capitala. Deocamdata, singura care și-a anunțat candidatura pentru șefia PSD este premierul Viorica Dancila. Conferința extraordinara a PSD Bihor s-a organizat departe de ochii…

- PSD are pata pusa pe romanii din Diaspora Ca PSD ține Romania in subdezvoltare, nu mai e nicio surpriza pentru nimeni, cum nu e nicio surpriza ca acest lucru a pus Romania pe primul loc in topul migrației din motive economice. Doar in 2017, primul an al guvernarii PSD-ALDE, au parasit Romania 219.327…