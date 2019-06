Stiri pe aceeasi tema

- Pesediștii s-au reunit, astazi, la Sala Palatului pentru a alege noul președinte al partidului dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare. Atmosfera de la Sala Palatului este mult mai relaxata ca anul trecut la congresul extraordinar. Nici urma de protestatari care sa injure ”ciuma roșie”. Delegații…

- "Am toate șansele care pot beneficia in urma celor 30 de ani de activitate. Colegii ma cunosc, am avantajul ca, nu fața de ceilalți, avantaj in general in astfel de candidatura ca sunt intre colegi. Ma cunosc, știu ce pot , știu ce am facut pana acum, știu ceea ce aș putea sa fac, nu am de ce sa…

- „PSD e liber sa voteze pe cel mai bun”, a spus Eugen Teodorovici, vineri, inainte de Congresul de sambata. „Despre doamna Dancila vreau sa spun... chiar țineam sa zic acest lucru. Am vazut foarte multe obiecții, critici fața de domnia sa. Trebuie sa fie apreciata. (...) Partidul nu a mai avut…

- O inregistrare din timpul ședinței PSD Constanța din 19 iunie a ajuns in posesia site-lui local ordinea.ro. In inregistrare se aude vocea președintelui Felix Stroe, care folosește un limbaj colorat pentru a-i mobiliza pe social-democrații constanțeni. Stroe iși indeamna colegii sa ”nu intoarca obrazul”…

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a susținut ca partidul risca sa se intoarca la problemele din mandatul lui Liviu Dragnea. „E clar ca m-am inselat, am fost doar 3 care ne-am opus si 4 s-au abtinut. Daca stiam ca se tine asa mult la aceasta data nu mai luam cuvantul. Nu stiam ca este o miza asa…

- ​​Liviu Dragnea susține ca restructurarea ramane in continuare o varianta pentru PSD-ALDE, iar premierul Dancila ar trebui sa spuna, dupa Sarbatori, daca și-o asuma sau nu. „Am avut o discuție luni in Coaliție, i-am prezentat care este majoritatea in Parlament, pe care noi am ținut-o pana acum, și…