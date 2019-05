Reuniunea informala a Comitetului pentru Politica Comerciala – Servicii și Investiții (CPC-SI), sub mandatul Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE), a avut loc la București, in perioada 6-7 mai 2019. Comitetul are rolul de a pregati procesul decizional la nivelul Consiliului UE in ceea ce privește relațiile comerciale bilaterale, negocierile din cadrul Organizației Mondiale […]