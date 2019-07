Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a semnat marti o lege care cere candidatilor prezidentiali sa isi publice declaratiile fiscale din ultimii cinci ani inainte de a putea candida in alegerile din acest stat, masura care se adreseaza direct presedintelui Donald Trump, transmite Reuters.

- ”Acordul nu este inca mort”, iar UE vrea sa dea Iranului ”o posibilitate de a reveni asupra masurilor care contravin angajamentelor pe care si le-a asumat”, a declarat seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt la sosirea la o reuniune cu omologii sai din Uniune.”Iranul a luat decizii rele…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, conform Mediafax.„Donald…

- Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a ajuns miercuri în Venezuela, unde întreprinde o vizita pentru a analiza actuala criza politica și economica din aceasta țara, scrie Mediafax, citând France 24.Vizita oficialului va include întâlniri…

- Adrian Zuckerman, avocatul propus de Donald Trump sa fie noul ambasador american în România, va fi audiat joi în comisia de politica externa a Senatului. Barbatul este nascut în România si a emigrat în Statele Unite, împreuna cu familia, la…

- Departamentul Trezoreriei al SUA a refuzat sa transmita catre Congres declaratiile fiscale ale presedintelui Donald Trump, explicand ca 'nu este autorizat' sa faca acest lucru, a indicat ministrul finantelor, Steven Mnuchin, transmite AFP.

- Venezuela est 'pregatita' sa reziste in cazul unui atac militar al Statelor Unite ale Americii, a declarat luni, la Moscova, ministrul de externe Jorge Arreaza, dupa intalnirea din ajun cu seful diplomatiei ruse. “Suntem pregătiţi pentru toate scenariile. Primul este diplomaţia,…